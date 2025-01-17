〈台幣〉量縮觀望收32.926元 周線坐雲霄飛車驚險翻升

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-17 18:29

‌



台北匯市本周高潮迭起、動輒升貶一角，33 元關卡失而復得，如坐雲霄飛車一般，不過，今 (17) 日量能急凍，新台幣兌美元終場微升 0.2 分，收在 32.926 元，續寫逾一周新高，台北及元太外匯總成交值萎縮至 10.91 億美元，市場觀望氣氛濃厚，靜待川普下周一就任。

新台幣兌美元本周累計升值 3.8 分或 0.12%，周線終止連五黑。

‌



新台幣兌美元今天以 32.88 元開盤，最高來到 32.875 元、最低下探 32.955 元。外匯交易員指出，盤中交易相當冷清，外資量能明顯萎縮，呈雙向進出，以出口商與進口商的實質拋補為主，兩股力道相互抵銷，使得新台幣匯價最終近乎平盤作收，盤中振幅波動不大。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.08%，歐元貶值 0.13%，亞幣互有升貶，日元升值 0.37%，人民幣升值 0.05%，新台幣與星幣在平盤附近整理，韓元則貶值 0.19%。