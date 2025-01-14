〈台幣〉央行出手了！股匯滿血復活 中止連4貶收32.971元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-14 18:46

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台北股匯今 (14) 日一吐悶氣，雙雙展開強彈，出口商擴大拋匯，盤中亦見到央行出手調節，帶動新台幣兌美元升破 33 元大關，終場勁揚 1.48 角，收在 32.971 元，終止連 4 貶，不過，全日交投偏淡，台北及元太外匯市場總成交值縮至 14.47 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 33.08 元，最低來到 33.12 元，最高攀至 32.97 元。外匯交易員指出，外資上午雙向進出，但相較前幾日量能明顯縮減，態度轉趨觀望，此外，農曆年即將封關，出口商把握時機在 33 元價位附近積極拋匯。

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台北匯市午盤過後，外資進場顯然並不積極，雖然央行昨天並未加以阻貶，但今天反而進場調節促升，新台幣走勢與韓元較為一致。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數回跌 0.31%，韓元強升 0.55%，新台幣升值 0.45%，新加坡幣升值 0.26%，人民幣維持小幅升值，日元則小貶 0.03%，亞幣各自表現。

美國去年 12 月就業增長意外加速，失業率也下降至 4.1%，這讓交易員大幅削減了對今年降息的押注。美元指數連日走高後，今天回檔修正，自 2 年多高點回落。