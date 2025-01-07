〈台幣〉熱錢回流！放量連2升收32.739元 收復近一周失土

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-07 19:07

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2025 年 CES 展盛大登場，由 Nvidia (NVDA-US) 執行長黃仁勳再度為 AI 題材點火，台北股匯今 (7) 日持續上演雙漲走勢，在熱錢積極回流下，新台幣兌美元強勢走升，向 32.7 元關卡靠攏，終場升值 1.23 角，收在 32.739 元，收復近一周以來的失土。

外匯交易員指出，國際美元持續回檔，新台幣匯率今天以 32.81 元開盤後，隨即湧現強勁的拋匯潮，外資延續賣匯力道，出口商眼見升破 32.800 價位，同步進場拋匯，不過，投信業者與進口商仍有買美元的需求，因而壓抑新台幣升值力道。

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新台幣兌美元匯率下午一度升抵 32.713 元、升值 1.49 角，終場收在 32.739 元，升值 1.23 角，為一周以來新高價，台北及元太外匯市場總成交值進一步放大至 20.37 億美元，但仍未回到以往 22~25 億美元的水準。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數重挫 0.66%，韓元則強彈 1.08%，歐元同步勁揚 0.84%，新加坡幣升值 0.59%，新台幣升值 0.38%，日元升值 0.11%，人民幣亦轉為升值 0.03%，亞幣走勢一致，但升幅差異較大。

先前有報導指出，川普就任美國總統後的關稅計畫可能不如預期來得激進，導致美元重貶，但川普隨即發文否認其報導，帶動美元跌勢收斂，主要亞幣因此換得一些喘息空間。