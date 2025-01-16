〈台幣〉外資回頭 股匯雙漲收32.928元 寫逾1周新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-16 18:34

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新台幣兌美元今天以 32.95 元開盤，外匯交易員指出，熱錢再度回流，出口商也伺機進場賣美元，在兩股力道推升下，新台幣匯率最高來到 32.895 元，一度升值多達 1.7 角。

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不過，部分進口商與投信仍有實質買匯需求，盤中也有油款匯出，使得新台幣兌美元匯率漲幅稍稍回吐，終場仍舊勁揚 1.4 角，收在 32.928 元，為今年 1 月 8 日以來的最高點。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.03%，日元強升 0.45%，新台幣升值 0.42%，韓元升值 0.33%，歐元則貶值 0.08%，新加坡幣小貶 0.03%，人民幣持平。

美國 2024 年最後一項消費者物價指數 (CPI) 出爐，報告顯示，扣除食品和能源價格的核心通膨率從 11 月的 3.3% 降至 12 月的 3.2%。這是拜登政府結束任期時的最後一份通膨報告，反映出與疫情相關的價格快速上漲逐漸受到抑制。

匯銀人士指出，外資近期動向不明確，除了美國經濟數據忽強忽弱外，也與川普即將於下周一就任美國總統有關，川普一有風吹草動，匯市波動就相當劇烈，以本周來看，新台幣每日升貶動輒 1 角，不同於以往幾分幅度的跳動。