〈台幣〉外資回頭 股匯雙漲收32.928元 寫逾1周新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-16 18:34
新台幣兌美元匯率本周走勢如坐雲霄飛車、忽高忽低，由於美國通膨放緩，加上台積電 (2330-TW) 法說登場，外資今 (16) 日又回頭買超台股並匯入，帶動匯價升破 33 元關卡，呈現股匯雙漲，終場升勢略為收斂，以 32.928 元作收，升值 1.37 角，寫下逾一周以來的新高，不過，整體交投意願不高，台北及元太外匯市場總成交值僅 13.415 億美元。
新台幣兌美元今天以 32.95 元開盤，外匯交易員指出，熱錢再度回流，出口商也伺機進場賣美元，在兩股力道推升下，新台幣匯率最高來到 32.895 元，一度升值多達 1.7 角。
不過，部分進口商與投信仍有實質買匯需求，盤中也有油款匯出，使得新台幣兌美元匯率漲幅稍稍回吐，終場仍舊勁揚 1.4 角，收在 32.928 元，為今年 1 月 8 日以來的最高點。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.03%，日元強升 0.45%，新台幣升值 0.42%，韓元升值 0.33%，歐元則貶值 0.08%，新加坡幣小貶 0.03%，人民幣持平。
美國 2024 年最後一項消費者物價指數 (CPI) 出爐，報告顯示，扣除食品和能源價格的核心通膨率從 11 月的 3.3% 降至 12 月的 3.2%。這是拜登政府結束任期時的最後一份通膨報告，反映出與疫情相關的價格快速上漲逐漸受到抑制。
匯銀人士指出，外資近期動向不明確，除了美國經濟數據忽強忽弱外，也與川普即將於下周一就任美國總統有關，川普一有風吹草動，匯市波動就相當劇烈，以本周來看，新台幣每日升貶動輒 1 角，不同於以往幾分幅度的跳動。
美國經濟動能與對抗通膨的進展可能在未來幾個月受到挑戰，取決於即將就任總統的川普在競選期間承諾的大規模進口關稅、驅逐大量非法移民及減稅政策的執行力度。
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