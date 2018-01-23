高溢價「買買買」模式開啟 美國生物醫藥股又夯了？

摘要：2018 開年至今全球醫藥行業併購規模已接近 300 億美元，平均溢價水平達到 81%，在競爭激烈的壓力下和美國稅改釋放的紅利下，醫藥行業有足夠的理由掀起併購「狂潮」。

2018 開年，美國醫藥行業開啟「買買買」模式。

本周一兩大醫藥巨頭相繼宣布併購消息，使得開年至今醫藥行業併購規模接近 300 億美元，相當於 2017 年上半年的總規模。周一美國醫藥板塊獲得大漲，IBB 生物科技 ETF 漲 3.1%，另一隻生物科技 ETF XBI 上漲 5.6%。

醫藥行業接下來熱門併購目標之一的 Clovis 股價周一大漲：

高溢價

周一，法國醫藥巨頭賽諾菲（Sanofi）宣布 116 億美元收購百健（Biogen）公司旗下的血友病藥物專研公司 Bioverativ。隨後，另一醫藥巨頭新基生物製藥（Celgene）也宣布 90 億美元收購朱諾醫療（Juno Therapeutics）。

值得注意的是，這兩起併購的價格都遠遠高於併購對象目前的股價。賽諾菲在上述併購案中支付了 63% 的溢價，而新基支付的價格也接近朱諾醫療市值的兩倍。

雖然溢價是醫藥行業併購的一大特點，但今年目前為止的溢價水平還是高得令人吃驚。根據 Dealogic 數據，今年目前為止，醫藥行業的公司併購中，平均溢價水平達到了 81%，遠遠高於 2017 年全年平均水平 42%。

各大醫藥公司銷量排行榜上的藥種競爭愈發激烈，價格的壓縮也帶來了收入的減少，而尋找新的收入增長點成了行業巨頭們最重要的任務。收購垂直領域的醫藥公司，當然是比自己建立研發中心更為迅速的一種手段。於是，在競爭激烈的壓力下和美國稅改釋放的紅利下，醫藥行業有足夠的理由掀起併購「狂潮」。

IBB 生物科技 ETF 周一上漲 3.1%，另一隻生物科技 ETF XBI 上漲 5.6%。

現金多

受美國稅改的利多影響，醫藥巨頭也能夠以更低成本實現海外資金的回流。手握大把現金的醫藥公司預計還將進行更多併購。

根據 Baird 研究公司統計，目前持有現金最多的 5 家醫藥領域的公司依次是吉利德（Gilead）、安進（Amgen）、輝瑞製藥（Pfizer）、默克（Merck）以及強生（Johnson & Johnson）。

醫藥行業「富得流油」已經是眾所周知的事情了。值得注意的是，吉利德去年已經在 119 億美元收購凱德製藥（Kite Pharma）中耗費巨資，但其賬上仍有高達 410 億美元的現金。此外，輝瑞製藥賬上有 240 億美元現金，該公司還曾表示其購買力比這個數字更大。

（圖片來自 Baird Research）

2018 或將成為醫藥行業併購大年

剛宣布了收購案的新基製藥高管在投資者見面會上表示，公司還將繼續尋求更多併購機會。

據英國《金融時報》，一些高管表示，在美國稅改的間接刺激下，醫藥行業的併購還將持續處於「過熱」狀態。不過默克公司首席財務官 Rob Davis 也發出了警告，「考慮到這些公司目前的現金池規模，潛在收購目標的價格會急漲嗎？我想是有這個風險的。」

Baker McKenzie 律所預計，在美國稅改的紅利刺激下，今年全球醫藥公司併購規模達到 4180 億美元，較去年上漲 50%。

根據加拿大皇家銀行去年 12 月做的投資者調查，最有可能成為醫藥巨頭收購對象的公司包括專攻癌症製藥的 Clovis、Puma，專注於神經科學領域的 Sage，以及在罕見疾病領域較為出眾的 Bluebird 和 AveXis。

『新聞來源／華爾街見聞』