ESM大廠新美亞財報告急 光通訊股短期前景淡？

電子製造服務 (ESM) 大廠新美亞電子 Sanmina (SANM-US) 此前預計上一季營收為 17.5 億美元至 18 億美元之間，但是上週五 (19 日) 財報卻下修至 17.4 億美元。同時也下修這一季非 GAAP 每股盈餘 (EPS)，從原本預期的每股 0.68 美元至 0.74 美元範圍，大幅下修至 0.48 美元；若以 0.74 EPS 計算，減幅高達 35.1%。

新美亞股價週一 (22 日) 收盤爆跌 23.55% 至每股 27.10 美元，創下一年來新低。

新美亞為電子製造服務大廠，其競爭者 Jabil (JBL-US) 股價也下跌了 2.83% 至盤後 26.66 美元，Celestica (CLS-US) 也下跌 2.70% 至盤後 11.12 美元。

RBC Capital 分析師 Mitch Steves 認為，光通訊股的整體弱勢可能導致整體產業的 (短期) 危機。新美亞上一季的 GAAP EPS 損益則因稅改案造成的一次性費用，重新計算為虧損 1.85 美元至 2.27 美元。

新美亞希望在 2020 年前，將旗下三座工廠進行減支，並且新美亞預估本季營收將為 16 億美元至 17 億美元，非 GAAP EPS 估落在每股 0.40 美元至 0.50 美元之間，這比分析師預期的 17.7 億美元營收及每股 0.71 美元的 EPS 還低。

然而，在純光纖產業如 Lumentum (LITE-US) 及 Finisar (FNSR-US) 都在盤後走高，雖然 Ciena (CIEN-US) 稍微下滑。

B Riley 分析師 Dave Kang 提道，新美亞於今年第 2 季開始營收應會好轉，提道每年的第 1 季為產業淡季。Ciena 為新美亞的客戶，諾基亞 (NOK-US) 也佔新美亞營收約 10%。