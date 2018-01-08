港股續強 分析師看好龍頭、醫藥股 中資銀行股有補漲行情

鉅亨網新聞中心 2018年1月8號8點40分

踏入 2018 年港股持續氣氛如虹，上周五 (5) 恒指已創造 9 連升，今天有望邁向 10 連升，大有機會平 2012 年曾創下 10 連升的紀錄。美國 3 大股指上周五均上揚，ADR 港股比例指數亦升 171 點，報 30986 點。市場氣氛持續樂觀，分析員普遍預期，本周恒指將繼續維持強勢，有望突破 31000 點關口。

上周五美股 3 大指數再創新高，道指收報 25295 點，升 220 點；標普和 NASDAQ 分別升 19 點和 58 點。在美上市的恒指成份股普遍向好。折合港元，騰訊 (0700-HK) 報 436.87 元，相當於帶動大盤上漲 35 點。匯控 (0005-HK) 報 81.59 元，帶動大盤漲近 30 點。內銀股表現亦不錯，建行 (0939-HK)、工行(1398-HK) 與中行 (3988-HK) 合共帶動大盤漲 21 點。

受惠於稅改方案，美股今年首周的科技股表現凌厲，上周五有多檔科技股造好， Netflix 升 2.1%、 亞馬遜和 facebook 則分別升 1.6%、1.4%，至於 Google 母公司 Alphabet 則升 1.33%，香港科網股今日開盤有望承接上周五美國科技股升勢而造好。

另一方面，由去年至今表現最佳的 5 檔藍籌股，科網股佔了 3 檔，舜宇光學 (2382-HK)、騰訊和瑞聲科技(2018-HK) 分別為第 3-5 位，期內股價累漲 2.14 倍、1.28 倍和 1.13 倍。至於第 1 位為藍籌股新貴碧桂園(2007-HK)，累升 2.73 倍。

《星島日報》引述耀才證券究部總監植耀輝表示，受惠美股表現及科網股帶動下，本周恒指可望衝上 31000 點水平。此外，今年港股開局不錯，加上亞洲股市和美股投資氣氛良好，在北水和 A 股持續向好之下，恒指第 1 季表現樂觀，估計第 1 季有力上探 2007 年創下 31958 點高位。

民眾證券董事總經理郭思治也認為，恒指有機會在今天一口氣漲至 31000 點，本周將維持強勢。他在接受香港《文匯報》訪問時表示，如果港股每日平均成交額能夠在 1200 億以上，恒指可望挑戰 2007 年的歷史高位 31958 點、升至 32500 點，甚至更高。

他說：「現在港股處於牛三階段，2018 年整體恒指成份股都應該會升，因此無法確實知道恒指的頂部。」類股方面，續看好龍頭股份，如騰訊、平保 (2318-HK)、港交所(0388-HK) 與中資銀行股；而鄧聲興亦看好中資銀行股，認為它們估值偏低，將會補漲。

香港股票分析師協會主席鄧聲興亦預料，恒指今早開市後應該可以上升 100 點，本星期初可以升破 31000 點。但在升破 31000 點後，表現可能會比較反覆。他表示，由於將有新藥推出市場，因此醫藥集團的收入可望得到提升，故看好醫藥股的走勢，如復星醫藥 (2196-HK) 與石藥集團(1093-HK)。