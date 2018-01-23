國際穿戴式裝置科技展 台灣廠商組團搶商機

看好全球穿戴式裝置市場，為了協助台灣業者搶攻日本商機，外貿協會組團率領 12 家台灣廠商參加 2018 年日本國際穿戴式裝置科技展，展品涵蓋智慧衣、智慧眼鏡、心率感測器、電子紡織品等各式穿戴科技應用領域，吸引眾多潛在買主詢問，在國際市場搶攻新商機。

根據國際智庫 IDC 統計，去年全球穿戴式裝置出貨量為 600 萬台，預估今年就將達到 1,900 萬台，2018 年出貨量更將超過 1.15 億台、市場規模將超過 200 億美元大關，未來 5 年出貨量的年複合成長率將高達 78.4％。

2018 年日本國際穿戴式裝置科技展日前在日本東京有明國際展覽館舉行，今年的展出規模持續擴大，吸引超過 200 家廠商參展，經濟部國際貿易局為了協助台灣相關業者搶攻日本商機，外貿協會今年再次組團前往，參展廠商包括愛克智慧科技、資策會、佐臻、富鉅紡織、萬九科技、錸寶科技、喬信電子、宸苗科技、麥斯威科技、勝得棻、好奇人工智慧及健騰精密機電等共計 12 家。

貿協表示，這次台灣館參觀人潮踴躍，展品涵蓋智慧衣、智慧眼鏡、心率感測器、電子紡織品等各式穿戴科技應用領域，由於全球穿戴式產品持續熱賣，也帶動 OLED 面板在穿戴市場的商機，錸寶科技今年是連續第二年參展，做為台灣第一家發展 OLED 技術的廠商，現場吸引眾多潛在買主詢問。

資策會則是首次參展，與佐臻同為台灣智慧眼鏡聯盟一員，攜手打造智慧型眼鏡技術整合解決方案，可應用於工業、遠端協作、醫療照護、教育等領域，資策會推估 2018 年智慧眼鏡將至少有 150 億美元的市場規模，透過異業合作、軟硬體各方面整合，讓智慧眼鏡發展與國際接軌。

貿協指出，這次展覽有多家大廠參與展會，包括日本大廠精工愛普生、日本電氣株式會社、富士通、全球穿戴大廠等，同時也有多場講座，邀請各領域專家共同分享最新科技及市場趨勢，探討穿戴式裝置的未來潛力與發展方向。

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