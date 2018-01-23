5年實現小英薪夢想？賴清德：如果一起做信心就會大

行政院長賴清德今 (23) 日表示，解決低薪最有效的方法還是要鼓勵投資台灣，目前行政院共提出 3 項策略，希望能助推台灣經濟發展，破除低薪魔咒。至於有沒有信心在 5 年內達到基本工資 3 萬元的目標，完成總統蔡英文念茲在茲的夢想？他說，如果大家一起踴躍投資台灣，「當然我們的信心就會比較大」。

賴清德表示，行政院提出幾項策略，第一個就是加薪，希望藉由公務員加薪 3%，帶動民間跟進加薪；再來就是減稅，稅改通過後，減少一般受薪家庭的賦稅，增加可運用的所得，促進消費；還有一項是排除投資障礙，包括解決五缺、鬆綁一例一休，營造有利的環境。希望在國人團結努力下，持續推升經濟發展，這是解決低薪最有效的方法。

媒體追問，有沒有信心在 5 年內達成基本工資 3 萬，完成蔡英文的夢想？賴清德說，如果全國民眾一起來，大家踴躍投資台灣，「當然我們信心就會比較大」。此外，他也澄清外傳下一波基本工資調漲 4.72% 的錯誤消息，指出施俊吉並沒有主持調升基本工資這樣的會議。

蔡英文日前表示，經濟問題不能硬性設定一個指標，必須考慮每個階段的經濟發展，以及政府要達到目標的急切性，如果經濟條件好，企業持續有加薪的空間，即使不調高基本工資，整體工資水準還是會往上走。至於基本工資每年上調 6%，2024 就可達到 3 萬元的說法，太剛性、硬性，「只是一種數學算法」。

蔡英文說，她疼惜在台北打拚的年輕人，月薪 3 萬只是基本的生活花費，希望企業界能為這些年輕人想一想，「這不是一個成本計算的問題，也不是股價問題，是疼惜下一代年輕人的一種心情，也是一種社會責任」，並自曝她和企業界的老闆見面後，也會問薪資水準，被她碰上的老闆都說有加薪。



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