2018穿戴式裝置銷售量估增12% 2019恐跌至個位數

手上戴著最新的科技產品嗎？這是谷歌 (GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US) 和其他公司所希望的，但市場研究公司 eMarketer 報告指出，穿戴式裝置的成長率正持續放緩。預計明年穿戴式裝置銷售量將成長 11.9%，但 2019 年恐下滑至個位數。

5 年前，當蘋果推出智慧手錶的傳言出現時，市場對穿戴式裝置的興趣也開始增加。在蘋果智慧手錶正式推出後，部分分析師預測，蘋果手錶的銷售量，將與 iPad 相去不遠，但事實上並非如此。

穿戴式裝置的銷售，表現不如預期。以 Pebble 這家公司為例，燒完資金後，就關門大吉，旗下一些部門，被 Fitbit (FIT-US) 收購，然而，就算 Fitbit 和其他廠商聯手進軍智慧手錶市場，eMarketer 認為，也不會扭轉下滑的趨勢。

Fitbit 可能是可穿戴市場唯一能與蘋果匹敵的廠商。(圖：Fitbit 提供)

最新報告指出，穿戴式裝置售價過高，是消費者望之卻步的主因。就算是基本款智慧手錶，都可能要價數百美元，而蘋果某些特定版本手錶，價格甚至超過 1000 美元。

在智慧型手機手日益昂貴的情況下，(三星 Note 8 和蘋果 iPhone X 的價格在 1000 美元左右)，想說服消費者購買智慧手錶這種「昂貴配件」，是很困難的事。

事實上，智慧手錶並未吸引到主流消費者，而是停留在早期採用者族群中。過去 10 年，智慧型手機和平板電腦快速成長，直到市場趨於飽和時，才逐漸減緩。但穿戴式裝置完全掠過高速成長階段。

eMarketer 預測，未來穿戴式裝置的成長，將來自智慧手錶的新用戶，因為很少有消費者會像換手機一樣，定期更新這些設備。

蘋果和谷歌似乎都相信，吸引消費者的關鍵，是在穿戴式裝置上增加更多類似智慧型手機的功能。但是，這也使得這些產品更加昂貴。可能沒有人會願意為智慧手錶付出 300-500 美元，即使它可以完成所有手機能做的事。

便宜的健身追踪器，或許會繼續主導穿戴式裝置，給製造商一些利潤餬口。