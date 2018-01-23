稅改提振 IMF上修美今年經濟成長至2.7% 但美國人民恐無感

國際貨幣基金 (IMF) 周一發布的報告指出，在美國川普稅改之後，美國今年經濟成長可望提升，自原本估計的 2.3% 上修至 2.7%，但因為美國國內仍有嚴重失衡現象，所以 IMF 認為這樣的成長趨勢不會維持很久。

IMF 主席拉加德 (Christine Lagarde) 周一表示，「我們當然樂見更強勁的成長，但我們不能就這樣滿足，因為還有很多人掉在復甦和成長加速的行列之外。」

IMF 在最新一份季度全球經濟展望報告提到，美國企業稅自 35% 大幅下降至 21%，這對該國提升成長、就業和工資是正面的消息。

全球經濟回彈也讓美國受惠，因為美國產品的貿易更多。IMF 表示，過去一年至少 120 個國家成長上升，這種全球經濟同步成長的現象自 2010 年以來不曾看到。

在 IMF 之前，富國銀行 (Wells Fargo) 預期美國今年經濟成長 3%。富國銀行資深經濟學家 Sam Bullard 表示，「2018 年開年背後力量令人鼓舞，也支撐美國 GDP 成長加速。」

但 IMF 預警，美國成長力道恐怕維持不久，包含全球經濟論壇在內的組織也曾預警，單就成長加速無法降低經濟失衡的情形，即只有金字塔頂端 1% 的人享受繁榮，可是中產階級的收入進 20 年來卻依舊遲滯。

川普稅改預計只能提振今明兩年的成長，接著這股力量就會隨著預算赤字增加而消散，屆時美國政府將被迫在削減支出或提高營收中做出抉擇。因此，自 2022 年起，成長就會比預期還低，「抵消一些早前成長增長的幅度。」

此外，RDQ Economics 首席經濟學家 John Ryding 指出，隨著經濟改善，美國人可能買更多海外產品，川普所厭惡的貿易赤字也將增加，這恐怕會刺激川普政府提高貿易限制，如此一來將挫傷成長。

關於川普稅改的利益是否能延續至 2019 年，以及普遍勞工階層能因此受惠多少，外界一直爭論不休，共和黨主張，稅改可以刺激企業對工廠和勞工增加投資，這些投資就能激發未來數年的成長，但許多經濟學家卻不認為這股動力可以持續下去。

富國銀行 Bullard 表示，「考量到我們目前所處的企業循環階段，我認為要延長維持 3% 或更高的成長，這一點很難。」

全球經濟論壇周一也公布一份報告，強調美國和多數先進經濟體當前的問題即是多數人口不在經濟成長的受惠範圍內。

全球經濟論壇的報告評估了 29 個國家，其中美國的經濟成長排名第十，但在「確保每人均受惠於經濟成長」這一個項目卻以第 28 名差點敬陪末座。

該報告結論，「強勁的 GDP 成長本身不會產生普羅大眾的經濟繁榮，並就這樣抬升大眾的生活水準。」