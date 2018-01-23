SEC主席：部分公司想沾光區塊鏈來推升股價 會嚴格監管

美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Jay Clayton 周一表示，監管單位已經注意到，一些公司試圖利用改名或改變商業模式，來和區塊鏈業務相關，他們會嚴格審查其中是否有詐欺行為。

據《Coindesk》報導，近幾個月來，一些公司宣布轉向區塊鏈業務，包括一家專門銷售冰茶的公司。這些公司經常引起股價上漲，但監管機構警告，這類做法可能被欺詐者濫用。

Clayton 指出，證交所正密切關注這些轉向區塊鏈的上市公司，確認他們所揭露的資訊是否符合證交法。

Clayton 警告，如果公司沒有明顯的區塊鏈部門，靠改變公司名稱，並立刻將股票賣給投資人，而沒有提供相關風險的充分披露，這就是不可接受的。

去年 12 月，美國證交所就將一家 Crypto 公司 (CRCW-US) 停牌，這家公司在簽下要買一家加密貨幣數據平台後，股價上漲了 2700%。本月早前，也將 UBI Blockchain 這家公司停牌，他們因名稱與加密貨幣有關，股價也在過去一年大漲。

Claytony 還表示，SEC 看到一些「令人不安」的證據，顯示許多法律專業人士，曾錯誤地向客戶提供 ICO，卻只提供模棱兩可的建議，這可能違背證交法的精神和美國證券公司的專業義務，這些情況也需要高度警惕。