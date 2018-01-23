fb中國首席代表 傳前發改委官員率鵬接任

美國社交網站 facebook(FB-US) 中國首席代表王黎傳去年底已經離職，其職務將由中國國家發展和改革委員會前官員率鵬接任。外界關注此次人事安排對 facebook 重返中國市場的影響。

《星島日報》報導，率鵬 2003 年畢業於清華大學計算機系，並在北京科技大學攻讀研究生。公開資料顯示，他曾任職於國家發改委，也曾在百度公司 (BIDU-US) 負責處理與政府關係，2014 年加入商業社群站領英 (LinkedIn) 中國擔任中國公共政策總監，之後被王黎挖角到 facebook。

王黎 (Wang-Li Moser) 出生在中國，現為美國公民，過去曾在英特爾 (INTL-US) 中國辦事處工作逾 10 年。facebook 2009 年在中國大陸遭禁之後，一直設法重返中國大陸。王黎 2014 年受聘於 facebook，主要負責協助臉書與中國政府官員建立直接關係。

facebook 至今仍被中國封鎖，英國廣播公司 (BBC) 中文網曾報導，facebook 創辦人佐克伯積極爭取重返中國的過程中，全仰賴王黎與官方斡旋。佐克伯 2016 年 3 月會見時任中共政治局常委劉雲山時，王黎陪伴左右。

據了解，王黎是美國公民，離職的原因是希望返回美國工作，她在 facebook 的職務將由率鵬接手。