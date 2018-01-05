有樣學樣？今年才過4天 已有110份美股公告提「區塊鏈」

如何讓公司股票上漲？現在有一招非常管用－在發公告的時候加上「區塊鏈」這類關鍵字。

據《彭博》報導，今年才過僅僅 4 天，就已經有 110 份公司公告上，出現了「區塊鏈」這個詞，而去年同期只有 5 份。

比特幣去年大漲 1400%，帶來市場的比特幣狂熱。只要稍微沾上邊，公司股價就有飆漲機會。

這兩天又有新的案例，一家 2014 年創建，總部在亞歷桑納的 TimefireVR Inc.，周四在公告中表示，公司已經售出虛擬實境資產，將策略轉移到加密貨幣及區塊鏈。

這家公司在 OTC Marketplace Group 上市，根據《Yahoo Finance》，公司股價在 3 日收盤價為 0.03 美元，但 4 日股價最高達 0.1 美元，最終收 0.087 美元，上漲 190%。

此外，一家中概股中網載線 ChinaNet Online Holdings Inc.(CNET-US) 也發布公告，宣布擴展區塊鏈行業及相關技術。公司股價 4 日飆漲 698.29%，收 9.34 美元。

最誇張的案例，自然是原名長島冰茶 (Long Island Iced Tea Corp.) 的公司，毫無相關業務，直接改名長區塊鏈公司 (Long Blockchain)，股價一度飆升 289%。

問題在於，這樣的趨勢能延續多久？分析師和投資大佬也仍在對比特幣的泡沫不斷發出警告，在網路泡沫時類似的亂象，最終也是以泡沫破滅收場，只有真正優質的公司才站穩市場。