巴菲特力挺美國經濟：這場奇蹟遊戲尚處於早期階段

摘要：巴菲特在《時代》雜誌發文稱，即使經濟以年均 2% 的速度溫和增長，多數美國孩子的生活也會比父母好得多，美國人生活水平的大幅提高將在今後幾代人身上延續下去，「我毫不懷疑，美國既能給許多人帶來財富，也能給所有人帶來體面的生活。」

聽說過「沒有一個人能依靠做空自己的祖國賺錢」這句話嗎？說這話的不是別人，正是有著「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）。多年以來，他一直對其祖國美國的經濟抱有樂觀立場。

儘管美國正處於寒冬之中，暴風雪甚至席捲了包括紐約在內的東北部地區，但在周四出版的《時代》（TIMES）雜誌上，巴菲特發文表達了他對美國的未來極其樂觀的態度。這篇文章還是億萬富豪比爾 · 蓋茨審校的。

首先，必須提及為何巴菲特會發表這樣一篇鼓吹美國經濟的文章。他在文中是這樣解釋的：

幾年前，人們普遍同意我的樂觀主義。但時至今日，調查發現，多數美國人對自己下一代的未來憂心忡忡。政治家、商界領袖和媒體不斷地告訴我們，經濟機器正在衰退。他們的證據是：最近幾年 GDP 增長率只有 2% 左右。

換句話說，很多美國人當前並不那麼樂觀了，他們認為，孩子們的生活前景將是黯淡的。

巴菲特顯然不同意這種觀點。他認為：

即使美國經濟以每年 2% 的速度溫和增長，大多數美國孩子的生活也會比他們的父母好得多，美國人生活水平的大幅提高將在今後幾代人身上延續下去。

這是因為他相信經濟增長的速度將比人口增長的速度快，儘管增速聽起來微不足道，但隨著時間的推移，它能產生奇蹟。

在 25 年之內，1.2% 的年度經濟增長率能讓我們的人均 GDP 從目前的 5.9 萬美元提升至 7.9 萬美元。增加的這 2 萬美元為孩子們保證了更好的生活。

他還表示，即使富可敵國如石油大亨洛克菲勒，但洛克菲勒和他的家人根本就不能享有今天普通美國人對於旅行、娛樂、醫藥和教育等多個方面的選擇，他們無法購買到今天的人們認為理所當然的快樂和便利。

對於這些奇蹟，巴菲特用了兩個詞來解釋：創新和生產力。他寫道：

這場經濟奇蹟的遊戲正處於早期階段。美國人將受益於未來更多美好的東西。

同時，巴菲特還指出了美國經濟中現存的一個顯著問題：貧富差距擴大。

與 1982 年相比，美國最富有的 400 個人的財富增加了 29 倍，從 930 億美元增長到了 2.7 兆美元，而數以百萬計辛勤工作的公民們的經濟狀況卻幾乎在原地踏步。在這段時間裡，財富的海嘯並沒有向下流動，而是向上涌去。

巴菲特認為，「我們面臨的挑戰將是讓那些被破壞的人和破壞者的生活變得更加美好。在這個問題上，很多美國人都有理由擔心。」

他警告，市場經濟體系讓很多人絕望地發現自己跟不上了，特別是社會正變得越來越專業化。

不過他還表示，這些破壞性的副作用可以得到改善：就像一個富裕的家庭照顧會所有的孩子，而不僅僅是那些具有市場價值的人。

「在未來幾年的經濟發展中，我毫不懷疑美國既能給許多人帶來財富，也能給所有人帶來體面的生活。我們決不能妥協。」

這已經不是這位億萬富翁第一次這麼說了。2017 年 6 月，他在 PBS 新聞時間節目上表示，經濟的問題就是像他這樣的富豪們的問題。當時，他強調了建立最弱勢群體保護機制，以及重新培訓那些被新技術取代的工人的重要性。

這位億萬富豪說的話可不是花言巧語。巴菲特和比爾 · 蓋茨共同創立了慈善性質的「贈與誓言」（The Giving Pledge），參與其中的億萬富翁們都承諾捐出至少一半的財富。

『新聞來源／華爾街見聞』