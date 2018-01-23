殘酷的真相：1%的富人占有全球82%的財富

摘要：非政府組織樂施會的報告還顯示，2017 年，37 億貧困人士全年財富零增長，占全球貧窮人口的一半。樂施會高管認為，財富集中在少數人手裡並不是經濟繁榮的跡象，是現有機制失敗的徵兆。

去年，僅占總人口 1% 的巨富可能占有了全球 82% 的財富。

慈善性質的全球發展及救援非政府組織樂施會（Oxfam）本周一發布報告稱，2017 年全球創造的財富之中，82% 都由僅占人口 1% 的超級富豪所有。37 億貧困人士全年財富零增長，占全球貧窮人口的一半。

上述報告還發現，2006 年到 2015 年十年間，億萬富豪的個人財富平均一年增長 13%，2017 年料將增加 7620 億美元。全球股市高漲是這些富翁身家增長的主要推手。

樂施會執行董事 Winnie Byanyima 向路透表示，報告顯示全球經濟體給予富人的回報超過勤勞工作的數百萬人。她特別批評川普製造億萬富翁內閣，稱其稅改是為超級富翁謀福利，並未給普通民眾造福。

Byanyim 將全球貧富差距主要歸咎於逃稅。她呼籲各國領導人打擊避稅天堂，將資金用於年輕人的教育、醫療保健和就業。

CNBC 援引樂施會英國分會總裁 Mark Goldring 評論稱，數據顯示全球經濟「有些方面很不正確」，財富集中在少數人手裡並不是經濟繁榮的跡象，而是現有機制失敗的徵兆，提供我們衣食的數百萬勤勞人民還拿着不足以脫貧的薪水。

華爾街見聞上月就提到，去年公布的一些報告和數據已經顯示了全球財富高度集中的趨勢。

彭博億萬富翁指數顯示，截至上月 26 日美股收盤，去年全球 500 位巨富的個人財富較前年合計增加近兆美元。個人財富增加最多的亞馬遜 CEO 貝索斯也是憑藉持有的 8000 萬股亞馬遜股票幾次超越比爾 • 蓋茨，成為全球首富。

華盛頓智庫 Institute for Policy Studies 去年 11 月發布的年度報告稱，美國三大富豪——貝索斯、蓋茨和巴菲特合計財富相當於全美一半底層人口財富的總和。

去年 10 月瑞銀與普華永道共同發布的《2017 年億萬富豪報告》顯示，去年全球億萬富翁的總財富較前年增長 17%，增至 6 兆美元，規模相當於英國 GDP 的兩倍。

報告的主要作者、瑞銀超高凈值財富管理全球主管 Josef Stadler 評論稱，全球財富的集中程度不亞於 19 世紀末、20 世紀初葉的美國鍍金時代。

『新聞來源／華爾街見聞』