2018年美國經濟十大焦點問題 這是高盛的答案

摘要：復甦勢頭能否持續？低迷的通膨有望反彈嗎？殖利率曲線會反轉嗎？聯準會會升息幾次？縮表會不會如期推進？金融環境會否進一步寬鬆？...... 這是來自高盛的回答。

在 2017 年的最後一份經濟報告中，高盛經濟學家 Jan Hatzius 等討論了他們認為 2018 年關於美國經濟的 10 個最重要問題。

高盛預計 2018 年美國經濟復甦勢頭將持續，且略高於 2017 年增速，失業率也將進一步走低至 1960 年代以來的最低水平。對於聯準會最關心的通膨問題，高盛認為多重因素將推動核心 PCE 物價指數從當前 1.5% 水平反彈。

在貨幣政策方面，高盛預計，聯準會今年升息四次，同時按照當前計劃進行縮表。

高盛表示，寬鬆環境已經基本上走到了盡頭。目前經濟已經或者略超過充分就業，增長勢頭強勁，財政政策的進一步提振已經在醞釀之中，金融環境進一步放鬆將是火上澆油的做法，是不可取的。

1. 美國經濟增速能否繼續保持在目前為止 2.2% 的平均水平之上？

高盛給出肯定的答案，並預計 2018 年美國實際 GDP 增速將達到 2.6%，略高於 2017 年的增速。預期經濟持續健康增長主要處於三個原因：（1）當前強勁的勢頭；（2）來自金融市場持續積極的動力；（3）財政政策的適度提振。

高盛預計來自金融方面的動力將逐漸減少，但至少在未來的幾個季度里，會繼續對經濟產生正面提振。

2. 失業率已經減少至 2000 年 4 月以來的新低 3.8% 會進一步走低嗎？

高盛認為，周期性擴張將進一步推動經濟以高於長期產能的速度增長，預計到 2018 年底失業率將進一步大幅下滑至 3.5%，創下 1960 年代以來的最低水平。

3. （單戶）住宅新屋開工會否進一步增加？

高盛表示，不可否認的是，住房市場將於 2018 年面臨諸多挑戰，包括稅改將增加抵押貸款的邊際成本、10 年期公債殖利率和長期抵押貸款利率預計將於 2018 年增加 50 個基點以及家庭組成趨勢較弱造成需求停滯等。

但高盛依然預計，房地產市場將繼續復甦，至少在核心獨戶住宅領域，其中最大的積極因素來自持續緊縮的供應，在過去一年裡，房屋空置率大幅下降，目前處於 2001 年以來的最低水平。

高盛預計，未來幾年裡，人口和周期性因素將拉動住房擁有率平均每年提高 0.4 個百分點。但高盛對多家庭住房市場的看法並不樂觀。

4. 工資增長會否加速？

去年的工資增幅令人失望，基本停滯在 2.6%，但高盛認為，在新的一年裡，工資增長有望開啟加速。

首先，高盛模型顯示，隨著失業率急劇下滑，以及生產率增長反彈跡象的出現，工資在 2018 年至 2019 年間將逐漸增加。

其次，在非農行業中，每小時補償（CPH) 受統計扭曲的因素而遭到壓制。另外，有證據表明，一些高收入家庭試圖通過推遲收入來降低稅率，這可能進一步壓低了 CPH 數字。

5. 核心 PCE 物價指數會否從當前 1.5% 水平反彈？

拖累通膨的因素可能在 2018 年持續，例如租金通膨風險持續向下，醫療服務的價格通膨前景也不明朗。

但高盛預計核心通膨明年將從當前水平上升。首先，歷史數據表明當失業率下滑至 4% 以下時，衡量通膨和失業率關係的菲利普斯曲線將進一步陡峭。

其次，高盛分析表明，進口價格和核心通膨之間的滯後關係可能很長。從統計數據上看，即使是兩年前的進口價格通膨，也會對核心通膨有顯著影響。2015 年進口價格的大幅下降可能對 2017 年核心 PCE 數據造成了壓力。未來一年，這種壓力有望轉化為小幅的動力。

最後，高盛指出，基數效應也將推高核心通膨。

6. 聯準會今年的升息幅度會否超過市場已經定價的兩次？

目前聯準會預計 2018 年升息 3 次，比市場已經定價的多出一次。但高盛認為，這個預測還是相對保守，高盛預計，今年聯準會將升息 4 次。

7. 聯準會會否調整其資產負債表正常化計劃？

高盛認為不會。

有些人擔心，一旦經濟出現不好跡象，聯準會可能會暫停縮表計劃；也有人表示，全新的聯準會班底曾在過去表達過反對量化寬鬆的觀點，因此擔心，聯準會會加快縮表步伐，甚至主動出售資產。

但高盛認為這兩種情況都不太可能發生。一方面，聯準會已經明確表示，除非經濟前景出現「實質性」惡化，導致聯邦基金利率大幅下降，換句話說，就是經濟出現衰退或接近衰退，才會暫停縮表。高盛表示，當前復甦足夠強勁，2018 年不太可能出現上述情況。

另一方面，目前的縮表計劃一旦完全實施，已經相當激進。高盛預計，按照當前節奏，聯準會資產負債表規模將在 2019 年減少 4400 億美元，比無上限的縮表方式僅少 1100 億美元，相差並不多；按照當前節奏，聯準會資產負債表規模在 GDP 中的占比將每年減少 2.8 個百分點，比起無上限縮表方式下的 3.3 個百分點也相差無幾。

主動出售資產可能導致資產負債表正常化步伐大大加快，但高盛表示，目前聯準會成員普遍認為，資產出售會過快收緊金融狀況，這一共識很難被推翻。

8. 終端基金利率的市場定價會上升嗎？

2017 年，儘管經濟增長強勁，聯準會升息此處超過市場年初定價的次數，但隔夜指數掉期利率 (OIS) 和歐洲美元期貨隱含的終端利率並未走高。

高盛認為，在 2018 年，經濟預測強烈暗示着終端基金利率市場定價將會上升。如果聯準會升息次數超出當前市場定價的次數，且額外的收緊在當時的經濟背景下被認為是合理的，那麼市場很可能會修正他們對長期基金利率的預期。此外，期限溢價也有可能從當前非常低迷的水平上升。

9. 殖利率曲線會反轉嗎？

過去一年，10 年期美債殖利率和聯邦基金利率之間的利差已經從 180 個基點下滑至 100 個基點，許多投資者擔心，如果聯準會繼續按當前速度升息，殖利率曲線出現反轉的可能性有多大，以及會帶來什麼樣的影響。

但高盛認為出現反轉的可能性不大。只有當市場認為基金利率已經超出其可持續水平，或者期限溢價為負，又或者這兩者同時出現的情況下，殖利率曲線才會出現反轉。但正如在上個問題中所述，終端基金利率的定價將上升，殖利率曲線不太可能出現反轉。

10. 金融環境會否進一步寬鬆？

2017 年，儘管聯準會升息 3 次，並開啟資產負債表正常化，但隨著股價上漲、信貸利差收窄、美元走弱以及長期利率停滯不前，高盛金融條件指數在 2017 年進一步放鬆了 100 個基點，目前處於擴張期的最寬鬆水平，比長期平均水平還低 1.3 個標準差。

但高盛認為，這種寬鬆環境已經基本上走到了盡頭。目前經濟已經或者略超過充分就業，增長勢頭強勁，財政政策的進一步提振已經在醞釀之中，金融環境進一步放鬆將是火上澆油的做法，是不可取的。

高盛進一步指出，在新的一年裡，對金融失衡的擔憂可能加劇。一些領域的資產估值已經上升至歷史最高水平。雖然尚未出現聯準會最為擔憂的大規模信貸擴張，但金融市場已經出現了一些投機行為，例如加密貨幣市場的繁榮。

『新聞來源／華爾街見聞』