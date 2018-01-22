〈台幣戰29元關卡〉今年匯率波動加劇 中華信評點名這產業受威脅最大

中華信用評等公司今 (22) 日表示，在總體經濟回升，國內銀行充裕的流動性支撐下，台灣信用結構在今 (2018) 年緩步改善，不過面對新台幣匯率波動加大，為企業帶來明顯威脅，特別是壽險業者資本水準相對較弱，其面對的外匯曝險程度較高。

中華信評信用分析師周怡華表示，在川普政府採取保護主義貿易政策下，新台幣匯率過去一年來有波動加大與升值的趨勢，損及電子製造業等出口占比明顯較大的企業獲利與收益表現。中華信評認為，絕大部分台灣企業來自匯率波動的整體風險，仍在可管理範圍內。

周怡華指出，金融服務業面對外匯風險、逐漸升高的治理與法遵成本時，大部分銀行的資本水準，均介於允當至強健等級，但壽險業者的資本水準相對較弱，所以面對的外匯曝險程度也較高。

周怡華分析，大部分台灣銀行業者均具備充裕的資本水準，足以協助吸收今年在法遵與授信方面可能增加成本，不過，若外匯波動持續加大，沒有執行審慎匯避險機制的壽險公司，則可能出現評等展望轉為負向的風險。

整體來看，今年台灣信用結構主要風險因素，包括匯率波動與利息成本增加、來自中國科技供應鏈日益激烈的競爭、大宗商品價格大幅波動、及台灣與中國間的政治關係停滯等。

周怡華表示，儘管台灣面臨匯率及大宗商品價格劇烈波動等風險的挑戰，不過，台灣企業大多具備因應信用結構轉弱情況的財務實力，加上節制資本支出的政策，且大多數企業帳上都握有大致較高的現金部位，可望降低匯率帶來的營運風險。