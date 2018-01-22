英鎊、澳幣期貨上市 具3大優勢可發揮匯率期貨群聚效應

臺灣期貨交易所今 (22) 日推出英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨，董事長劉連煜表示，這兩項新商品，具降低匯率價格波動風險、交易門檻低、交易價格透明度高等 3 大優勢，不但可提供市場更完善避險及交易需求，也能與期交所現有的匯率期貨一起發揮群聚效應。

劉連煜表示，目前已推出大小人民幣匯率期貨及選擇權、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨等匯率期貨商品，考量我國外匯市場現況，英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率交易相當活絡，加上這兩個匯率的波動程度高，市場存在相關的衍生性商品交易及避險需求，因此推出英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨。

期交所表示，兩大新商品具有三大優勢。第一、提供英鎊兌美元及澳幣兌美元相關匯率避險及交易管道：進出口貿易業者、外幣資產持有者以及交易人，可以透過英鎊兌美元期貨或澳幣兌美元期貨，降低匯率價格波動風險。

第二、交易門檻低，資金運用效率高：英鎊兌美元期貨、澳幣兌美元期貨契約規模分別為 2 萬英鎊、2.5 萬澳幣，相較於銀行承作的外匯衍生性商品契約規模分別為 100 萬英鎊及 100 萬澳幣，交易門檻相對低，且因期貨具財務槓桿特性，交易人可以較低資金成本進行避險、交易及套利活動。

第三、集中市場交易價格透明度高，具交易便利性：交易人從事店頭匯率衍生性商品交易，須與各金融機構詢價、比價，且若交易規模較小，可能面臨較寬的買賣價差。

二檔匯率期貨皆掛牌 4 個季月契約，交易時間與期交所現行匯率期貨商品一致，即一般交易時段之交易時間為營業日上午 8:45 分開盤，至下午 4:15 收盤，盤後交易時段的交易時間為營業日下午 5:25 至次日上午 5:00，到期月份契約最後交易日的交易時間為上午 8：45 至下午 2：00，採現金結算，最後結算價為最後交易日台北時間下午 2 時之 WM/Reuters 英鎊兌美元及澳幣兌美元即期匯率中價，四捨五入至小數第 4 位。

此外，劉連煜透露，除了今天發行的英鎊、澳幣兩檔匯率期貨，期交所正與 S&P 指數公司合作研發，將再推出人民幣匯率期貨指數，預計第一季發出。