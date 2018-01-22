資金動能充沛 法人估台股上檔沒壓力 科技股聚焦3族群

2018 開年以來，國際多頭氣氛蔓延至台股，搭配資金動能充沛，以及重量級企業財報報喜，台股在權值股帶動下，多頭氣勢如虹，展望後市，法人表示，在指標股表態領頭下，現階段台股上檔沒有壓力，投資布局上，科技股可聚焦高速運算、物聯網與車用電子等族群。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股資金動能充沛，根據證交所統計，近一周外資累積買超近 345 億元，元月以來外資買超金額更快速累積至 546.74 億元，以目前大環境來看，資金面仍然充沛，現階段不用擔心。

富蘭克林華美投信認為，美元持續走弱，推動資金轉進亞太資產，台股上市股票現金股息殖利率約為 3.9%，且股價淨值比位於 10 年歷史區間均值附近，具投資吸引力。統計 2018 年上市公司企業預估獲利成長率為 8.3%，將提供股價上升動能。

展望後市，廖哲宏表示，今年支撐科技產業成長的主要動能，將集中於高速運算、物聯網與車用電子。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，從台積電法說會內容可知，即使智慧型手機市場成長趨緩，但高速運算、物聯網、汽車電子等應用接續營收動能，市場逐漸注意這些趨勢已然成形，有利於台積電的評價重估，將對整體台股起正向作用。