鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-28 20:29

韓、日、台股今 (28) 日同步遭遇血洗，外資無情提款走人並匯出，新台幣兌美元一度重貶 1.5 角，摜破 32.4 元關卡，不過，出口商適逢月底擴大拋匯，央行亦介入穩匯，帶動新台幣貶勢收斂，終場收在 32.384 元，貶值 7.9 分，台北與元太外匯市場總成交值放大至 25.58 億美元。

雖然油價大幅回落，不過，中國半導體產業傳出 DUV 技術突破，導致美國晶片股全面承壓，台股今天出現恐慌性拋售賣壓，盤中大跌 2069.19 點，創史上第 5 大單日跌點，終場收 41603.36 點，重挫 2030.83 點，為歷史第 3 大收盤跌點，跌幅 4.65%。外資單日賣超台股 874.85 億元。

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新台幣兌美元今天開盤價為 32.33 元，在美元買盤湧現後，盤中最低下探 32.455 元，不過，出口商在月底有例行性拋匯需求，加上央行擴大防守力道，帶動匯價跌幅收斂，終場收 32.384 元，貶 7.9 分。