取得英雄聯盟轉播權 昱泉後市俏股價大漲

昱泉 (6169-TW) 進軍電競領域傳出好消息，上周五 (19) 宣布取得電競遊戲 2018 英雄聯盟 (LOL) 台港澳全平台轉播授權，將攜手 Riot 與 Garena 搶食市場大餅，利多消息推升昱泉今 (22) 日股價大漲逾 8%，衝上近 3 個月以來新高。

昱泉日前攜手遊戲龍頭夥伴 Riot 與 Garena，宣布順利取得 2018 英雄聯盟全球職業賽事的台港澳全平台轉播授權，該款遊戲為全球最熱門的電競遊戲，全球玩家數目前高達數千萬人。

昱泉表示，日後盼能與英雄聯盟 LMS 地區各戰隊攜手合作，也將與各媒體平台合作轉授權。法人認為，昱泉取得轉播授權後，廣告收入與權利金雙收，收益將會相當可觀，後市營運動能可期。

昱泉今年目標是要成為泛娛樂中心，規劃遊戲、電競、直播與泛娛樂等 4 大平台，針對泛娛樂平台的部分，本季將推出泛娛樂應用程式「Show Me」，並與中國電視台及節目合作；遊戲部份今年預計會推出 1 款自製手遊與 3 款代理手遊。

其中，先前已在台上線的自製遊戲《仲裁英雄》近來陸續授權海外，中國已於去年 10 月進行封測，預計本季上市，韓國也預計於本季推出，今年第 2 季與第 3 季將在東南亞與北美推出，至於土耳其市場則已於去年上線。