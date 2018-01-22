台積電5奈米本周動土 股價、市值再創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 本周五 (1/26) 將進行 5 奈米廠動土典禮，先進製程布局腳步不停歇，有助營運持續成長，而台積電法說後，股價與市值頻創高，十大外資點名看好，利多激勵今 (22) 日盤中股價一度衝上 262 元，市值衝 6.79 兆元，再寫歷史新高。

台積電日前法說上調今年營收成長，從原本預期 5-10% 增幅，調升至 10-15%，引起外資點名看好，十大外資更在法說後點名看好，目標價最高喊到 300 元，利多加持下市場買盤不斷湧入。

據統計，台積電本波自 242 元起漲，今年盤中最高 262 元，漲幅 8.3%，市值就增加 5186 億元。

台積電本周五將進行晶圓 18 廠動土典禮，該廠將生產 5 奈米製程，依照台積電規劃，晶圓 18 廠今年動土，預計會有 3 期廠房，最快 2019 年第 1 季可進行風險性試產。除 5 奈米外，台積電 3 奈米也落腳南科，投資金額上看 200 億美元。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：台積電玉山 75 購 02(068389-TW)、台積電永昌 76 購 01(067652-TW) 與台積電兆豐 75 購 04(065948-TW)。