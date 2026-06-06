鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-06 11:02

台股本周走勢震盪，資金迅速轉進基期相對偏低、基本面扎實的金融族群。金融股本周扮演穩盤先鋒，帶動上市金融指數衝上 2930.55 點，續創歷史新高。其中，國泰金 (2882-TW) 再度上演驚豔市場的「大象轉身」，6 月 5 日股價爆量大漲近 6%，一舉攻克 100 元大關，正式成為繼富邦金 (2881-TW) 之後的第二檔百元金控股，本周累計漲幅高達 16.69%，表現銳不可擋，從籌碼面來看，外資已連續 17 個交易日買超國泰金。

〈熱門股〉外資連17買！國泰金「大象轉身」強勢破百 周漲近17%。(圖：國泰金控提供)

台股近期高檔震盪，盤面重心逐步由電子股擴散至傳產與金融，受惠於台股牛市行情與每日交割量能居高不下，大型金控不僅在證券、銀行業務上手續費收入大豐收，旗下壽險雙雄更因台股多頭行情，於第一季底實現高額的股票處分利益。

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在多頭浪潮推波助瀾下，金融大軍不僅實質基本面獲利亮眼，更成為現階段引領大盤抗震上攻的領頭羊，除金控雙雄外，凱基金、元大金、中信金、台新新光金等本周亦強勢表態。

國泰金控日前於法說會上，正式公布壽險接軌新制後的首張單季成績單，受惠於淨值回升與資產配置調整，調整後淨值由年初的 1.1 兆元大幅提高至 1.25 兆元，調整後每股淨值一舉達到 79 元。

在獲利表現方面，國泰金第一季稅後純益達 317 億元；若進一步加計 FVOCI(透過其他綜合損益按公允價值衡量) 的股票處分損益，調整後的實質獲利更是高達 486 億元。每股稅後純益 (EPS) 為 2.15 元，調整後 EPS 則為 3.31 元，雙雙寫下歷年同期新高紀錄。

隨著獲利暴衝、淨值大豐收，市場最關心的股利展望也迎來極度樂觀的預期，由於國泰金第一季調整後 EPS 高達 3.31 元，且淨值回升大幅消除了過往需要提列特別盈餘公積的壓力，若台股多頭格局持續，今年整體獲利可望再創高峰。國壽管理層也直言，在強勁股票資本利得支撐下，對全年獲利創新高展望持正向看法。

市場普遍看好，國泰金在今年高獲利的實質支撐下，明年的股利配發政策將具備極大的想像空間。不論是現金股利配發率或絕對金額，都有機會挑戰歷史高檔區間，對於尋求穩健收益的存股族與外資長線資金而言，無疑具備極高的投資吸引力，這也是推升國泰金股價一舉突破百元的核心關鍵。