危機亦轉機 汽車業面臨5大轉型趨勢 台灣可從這找契機

資誠聯合會計師事務所今（22）日發布「2018 全球汽車產業未來趨勢報告」指出，全球汽車產業在 2030 年將面臨重大的改變，在共享和無人車的滲透速度比西方世界快之下，中國大陸將成未來汽車業轉型主導市場。不過，在自動駕駛和車聯網發展下，對台灣汽車相關產業是危機也是轉機，建議台灣可運用高階人力和智慧化製造設備來滿足市場需求，政府機關或半官方組織則可從新車輛角度規畫產業，以工業和資訊通的技術輔導能量找出新的利基。

報告中指出，全球汽車產業未來有 5 大轉型趨勢，包括電動化、人工智慧、共享、連結及每年升級，在人工智慧、機器學習和深度神經網絡等領域的快速進展，使人類可能實現自主車輛的發展，即使在複雜的交通情況下，也不需要人為干預，這將完全重新定義個人移動平台的使用。

隨著自動駕駛汽車的發展，共享概念在經濟上也將變得可行。使用者不再需要搜索周邊地區的共享車輛，而是可以隨時隨地透過便利的隨選訂車服務來訂購共享汽車，而且未來乘客將能夠在旅途中進行溝通、工作、瀏覽網頁或進行多媒體應用。

至於過去汽車產品周期約 5 至 8 年，在電動化、無人化、連接化和共享化的趨勢下，將帶動汽車行業提高產品的創新率，也將縮短汽車產品周期到每年更新，以便整合最新的硬體和軟體開發。 由於購買新車成本高昂，使用者自然不想每年購買新車，短期的創新周期主要是透過定期升級共享車輛的方式來進入市場。

資誠聯合會計師事務所汽車暨零組件產業副召集人林一帆會計師分析，這 5 大轉型趨勢將相互影響，全球道路交通將發生根本性的變化。由於越來越多人轉向汽車共享模式，到 2030 年，擁有汽車的車主可能會比現在少得多。

此外，個人交通量將大量增加，至 2030 年，歐洲的個人里程可能會增加 23％，達到 58.8 億公里。美國將增加 24%，中國大陸增加 183%。 林一帆指出，可預期的是，未來的道路一定會變得更加繁忙，儘管如此，卻可能不會產生混亂，主要原因是藉由互聯網的應用，個人交通在未來將更便利。

此外，資誠預估，到 2030 年歐洲每年新掛牌的車輛數量可能會增加 1/3，達到 2,400 萬輛。 在美國 2030 年新車銷售可能將近 2,200 萬輛，成長 20%；在中國大陸，預計銷售量將成長超過 30％，達到 3,500 萬輛。

林一帆認為，這個龐大的成長數量，將使得汽車製造商和供應商必須對新的生產和開發能力進行額外的投資，也就是以更低的價格來製造新的、高度專業化的汽車。汽車集團及其供應商將不得不在未來幾年做出重大決策。一方面，他們將必須面對利潤率下降的壓力，同時他們必須大幅增加對新工廠、電動汽車和其他大趨勢的投資。

至於全球汽車產業的 5 大趨勢對汽車零組件業將帶來何種變化？林一帆認為有 3 大趨勢值得注意，包括品牌車廠擴大使用共用平台和智慧化技術，有利於大型零組件業者發展；大型汽車零組件業者增加在軟體開發能力；中國大陸汽車零組件業者擁有中國大陸市場和在地眾多的品牌汽車廠地利優勢，使得中國大陸汽車零部件業者成為購併要角。

台灣汽車產業也應掌握新契機。 資誠聯合會計師事務所汽車暨零組件產業召集人楊明經會計師指出，來自科技業的新競爭者將有機會進入市場，在這種情況下，唯一能長期生存下去的企業必須要是在產品方面為明顯的創新領導者，或是必須理解到人類的流動不再是產品，而是服務必須為消費者提供舒適低價產品，且使用起來很簡單，換句話說，就是讓他們的生活「更加容易」的產品。

不過，楊明經認為，在自動駕駛和車聯網發展下，對台灣汽車相關產業是危機也是轉機。儘管台灣廠商在全世界汽車供應鏈中屬於規模較小的一群，台灣在全球車輛市場也較小，但可運用高階人力和智慧化製造設備來滿足市場需求。另外，楊明經也建議，政府機關或半官方組織從新車輛角度來規畫產業，並以工業和資訊通的技術輔導能量，較有組織提供台灣汽車相關產業所需要支持，以利台灣汽車相關產業找出新的利基。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』