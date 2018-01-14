〈觀察〉2017車市豐收國產車商營運卻颳涼風 2018是轉機年？

2017 年是國內車市豐收的一年，新車總掛牌數繳出亮眼成績單達 444669 台，創 12 年來新高，然而，國產車商營收卻同步衰退，僅汽車龍頭和泰車 (2207-TW) 靠著轉投資挹注力守成長態勢，面對平價進口車的搶市壓力以及車市明顯的 M 型化消費趨勢，進入 2018 年後，國產車商究竟要以降價、強化配備抑或是全新車型來搶回買氣？仍有待觀察。

去年全年新車總掛牌數突破 44 萬台，不僅較前一年度高基期再續增 1.1%，更創 12 年來銷售新高紀錄，然而，傳統國產大廠轎車銷量卻未能跟上。

觀察和泰車旗下國瑞汽車銷售近 8.2 萬台，年減約 10%，裕隆 (2201-TW)3.9 萬台，年減逾 5%，納智捷銷量衰退逾 8% 至近 1.5 萬台，三陽 (2206-TW) 旗下南陽實業代理的現代汽車銷量也衰退 8.7% 至 1 萬台。

若從業績面來看，國產車商全年營收同樣多呈現衰退，裕日車年營收 332.17 億元，年減 4.71%，中華車 (2204-TW) 年衰退 4.48% 至 389.08 億元，三陽為 316.57 億元，年衰退 10.7%，僅和泰車 (2207-TW) 在併入和泰產險營收，以及高單價車款銷售占比提升下，維持正成長，全年營收達 1773.61 億元，年增 2.8%。

由於國內車市已顯現多品牌高度競爭的壓力，即便加計其他國產轎車，整體衰退約 2.2%。

事實上，國內車市 M 型化趨勢明顯，不同於國產轎車衰退，據統計，進口轎車去年反而逆勢成長 8.3%，尤其 150 萬元以上級距的進口豪華車市幾乎不受景氣影響，其中，台灣賓士轎車熱銷超過 2.6 萬台，年增率達 12.7%，VOLVO 也成長 10.1%、主打 SUV 車款的 LANDROVER 去年在台也有斬獲，銷售年增 30%，顯示國內車主購車預算提高的現象。

不僅已有越來越多車主願意增加預算跨入進口車的門檻，國產車還面臨了來勢洶洶的平價進口車搶市，日系車 SUZUKI 年銷量從前年不到 5000 台的水準一口氣增至近 7500 台，年增幅超過 80%，台灣福斯銷量也成長 34%、甚至是 SKODA 銷量都成長近 15%，尤其這些進口品牌多數車款價位皆在百萬元以下，明顯侵蝕了國產車版圖。

好消息是，2018 年開年以來日圓貶值，最低來到 2 年半來低點，有利台廠與日本原廠談判，去年下半年曾見因日圓貶值，改款 Lexus CT200h 較前代一口氣大降 16 萬元，降幅達 10%，因此，若日圓貶值態勢能夠延續，不排除今年改款日系國產車有望看到「加量不加價」或是直接降價衝量的可能性。