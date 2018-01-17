日產Infiniti宣布：2021年將全面電動化 攻高端電動車市

日本汽車廠商 Nissan (7201-JP) 執行長西川廣人提道，計劃將高端品牌 Infiniti 轉換成一個主要提供電動汽車的品牌。Nissan 股價週三 (17 日) 上午午休後股票下跌 0.43% 來到 1150 日元。

Nissan 股價日線走勢圖

西川廣人於美國底特律受訪時表示，希望在 2021 年以後，所有 Infiniti 車款都將為全電動或混合動力，他說道，「Infiniti 將成為高端電動車的代表」。

這也是 Infiniti 在 2012 年推出了電動車，但因無法達到 8% 毛利而結束業務之後，再次重啟電動車事業。而 Nissan 2017 年財報亦顯示，還是未達到 8% 的毛利目標。

Nissan 與歐洲 Renault (RENA-PA) 車商早在 2011 年就推出了平價電動車款 Leaf，也是現今全球銷量最佳的電動車，但新聞版面大多被特斯拉所佔據。

除了 Nissan 外，其他日本車商也都試圖從新改造高端品牌，如豐田 Toyota (7203-JP) 的 Lexus LS 車款，及本田 Honda (7267-JP) 的 Acura 品牌。