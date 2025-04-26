美禁令助華為傷輝達！路透：昇騰910C 5月量產出貨 920晶片也將登場

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-26 14:30

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據《路透社》報導，華為將於今年 5 月開始大規模向中國客戶出貨其先進 AI 晶片「昇騰 910C」，成為輝達 (NVDA-US) H20 禁售後的關鍵替代品。

910C 透過將兩枚 910B 處理器整合至單一封裝，不僅提升算力與記憶體容量，還加強支持人工智慧（AI）多樣性任務。

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美國禁令下，輝達對中國市場的供應中斷，卻反讓華為填補空缺。據輝達 2025 財季報告，該公司中國直接收入達 171 億美元，但實際間接收入更高，顯示其對中國市場依賴之深。

雖然美國總統川普對中國啟動 AI 晶片出口限制，但中國迅速展開替代計畫。華為 910C 的量產，正是對美國科技封鎖的直接回應，不僅打破壟斷，也宣示中國 AI 硬體實力正在迅速崛起。

在性能上，910C 在推理任務中可達到輝達 H100 的 60%。儘管性能還暫時無法與輝達最新的 AI 晶片抗衡，但顯然已足以完美取代輝達 H20。

據悉，華為還計畫在今年下半年發布昇騰 920 晶片。代表華為 AI 晶片的更新週期已趨穩定，且其完整供應鏈已經打通，將進一步壯大中國國產 AI 產業的自主實力。

華為於 2025 華為雲生態大會中發表的 CloudMatrix 384 超節點技術，算力規模與推理表現全面超越輝達 NVL72，是中國目前唯一正式商用的大規模超節點解決方案，為其 AI 算力提供重要支撐。

根據中國海關總署數據，2025 年第一季中國 AI 晶片國產替代率已突破 65%。隨著華為持續推出具競爭力的 AI 晶片，輝達在中國市場的優勢正迅速縮水。

有外媒指出，輝達正在尋求與中國 AI 企業 DeepSeek 合作，研發新晶片搶回中國市場。不論消息真假，都顯示輝達無法輕易放棄中國這一龐大市場。