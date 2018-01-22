2025年 中國3億人參與冰雪運動 產業規模高達1兆元

隨著平昌冬奧會進入倒計時，中國也在為 4 年後的北京冬奧會做籌劃，官方力促冰雪運動普及化、大眾化，「冰雪生意」正如火如荼。

2016 年 11 月，官方印發《冰雪運動發展規劃》，提出，到 2025 年，直接參加冰雪運動的人數超過 5000 萬，並帶動 3 億人參與冰雪運動，冰雪產業總規模達到 1 兆元 (人民幣，下同)。

在此規劃的指引下，中國的冰雪運動沿着「南展西擴」的戰略蓬勃發展，場地設施建設進展迅速。所謂「南展西擴」，即從原來冰雪運動較為集中的東北地區，向新疆、內蒙古等西部地區及南方擴展。

《星島日報》引述業內人士表示，2014 年，中國滑雪業發展的上升趨勢明顯。這既受益於「健康中國」、「全民健身」等概念和國家政策導向帶來的體育行業整體興旺，也與新生代消費群體的出現相關。許多八十後、九十後不僅自己嘗試新興運動休閒項目，也願意帶子女體驗學習。

相較於歐美等地冰雪運動的多年發展歷程和成熟的制度體系，在人才、使用者和規則等方面，中國的大眾冰雪運動項目仍有待提升。

魔法滑雪學院創始人張岩創辦的魔法滑雪學院從去年至今，總體規模增長了 3-4 倍。張岩指出，每年中國都有 1000 多萬人次的體驗滑雪，但是每年轉化成真正的滑雪愛好者的人數只有幾萬人。雖然雪場在增加，硬體設施也在不斷完善。