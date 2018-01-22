全球股市續夯 亞太科技成亮點 新科技、產業供應鏈受矚目

2017 年全球股市大豐收，投信法人認為，2018 年仍有表現空間，其中科技股仍是要角，雲計算等十大新科技浪潮主題，還有亞太科技強國及其相關產業龍頭企業與供應鏈，將是布局亮點。

2018 科技股獲利仍屬高成長 本益比仍處長期合理區間

今年來全球股市多頭氣勢旺，其中又以科技股表現最為亮眼。據統計 (Bloomberg 截至 2017/12/22)，MSCI 世界指數漲幅約 20%，美股納斯達克及費城半導體指數則分別有 30%、40%，MSCI 亞太資訊科技指數甚至高達 53.7%。

復華亞太神龍科技基金經理人林子欽認為，近年雲計算、電動汽車及無人駕駛、電子商務崛起的新零售、機器人及智能工廠、3D 感測與 擴增實境 (AR) 的結合與應用、5G 及光纖基礎建設、系統級封裝 (SiP) 技術、人工智慧、科技產業新高階製程材料及醫療新科技等十大科技新浪潮應用誕生，讓許多現有產業利用「新科技」創造新的獲利成長，同時造就無數投資機會。

Thomson Reuters IBES (2017/12/8) 預估，科技類股相較其他類股，2018 年預估獲利年成長 14.8% 仍屬高成長，此外，目前 MSCI 全球指數資訊科技類股本益比約 20 倍左右，預估 2018 年 17.5 倍，仍處長期合理區間。

林子欽進一步指出，在這波科技大成長浪潮中，帶動新科技價值成長股百花齊放，並創造新的產業供應鏈，領頭的美國及台、日龍頭企業，還有近年崛起的中國科技股將是布局要角。

經濟擴張趨勢延續 2018 年全球股市看多

林子欽表示，美國經濟擴張期自 2009 年 6 月以來雖已達百月，但通膨溫和，美國聯準會 Fed 將漸進縮減貨幣寬鬆政策，加上美國總統川普財政擴張政策，經濟成長得以持續；此外，十九大後中國新領導團隊就位，改革速度加快，加上去產能政策使原物料價格穩定，產業秩序變好，將使經濟剛好轉的中國與一帶一路周邊的新興國家經濟持續擴張，因此預估全球經濟景氣擴張趨勢將延續。

林子欽認為，隨全球經濟擴張延續、企業獲利持續成長，全球股市仍將維持多頭格局，預估 2018 年 MSCI 全球股市指數的預估本益比 16 倍，仍屬長期合理水準；且在諸多科技新應用、半導體及部分電子零組件仍呈供不應求的狀況下，將帶動企業進入新的投資周期，並提供市場投資機會。



▲MSCI 全球指數資訊科技類股歷年預估本益比走勢圖。（圖／資料來源：Bloomberg，1995/1/31~2017/12/19）

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』