亞幣升不止 台幣下週可望再創新高

資金湧入加上人民幣強升，週五台幣匯率放量走高強升 1.32 角，以 29.43 兌 1 美元作收，續創四年新高，並且衝刺出超過 16 億美元的大量。其實整體亞幣今年以來都朝向升值態勢，反應的是美元偏弱勢、新興亞洲市場展望理想的情況，這樣的氣氛下，台幣下週繼續升值的可能性很大。（張佳琪報導）

台幣匯率從今年開年以來就升勢不止，到了週五正式衝過 29.5 兌 1 美元的重要關卡，以 29.43 兌 1 美元作收。鄰近的人民幣的走升是帶動近日台幣走強的關鍵，在岸人民幣兌美元匯率週五收盤在 6.4040，創下兩年多收盤新高。

匯銀人士表示，其實亞洲股匯市最近都很強，外資並沒有想把資金抽離開亞洲的跡象，各區塊的外資動向都很穩定，原因在於，美元弱勢格局確立，而新興亞洲各個市場今年的展望又很不錯，使得外資更願意把資金轉來新興亞洲，整體亞幣匯率處在走升的趨勢。

台幣匯率過了 29.5 的重要關卡後，就技術線型來看，已經沒有太大壓力，接下來勉強可能會有點壓力的部位，落在 103 年到 104 年間那一波升勢出現的 29.2 兌 1 美元價位。但本波是不是會一路挺進，挑戰央行總裁彭准南任期內創下的 28.476 元價位，則仍待觀察。

（圖：取自鉅亨網）