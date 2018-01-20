中國億萬富翁的煩惱 竟然是「缺錢」？

新加坡國立大學商學院與中國其他兩間大學合作，研究中國億萬富豪維持身價的關鍵因素，研究對象為富比士的中國億萬富豪榜以及胡潤百富榜上的人士，研究發現，是否能取得資金以及政治關係，是決定他們維持億萬身價的主要因素。

中國的經濟從 1970 年代進行改革後，迅速成長，因此產生了許多億萬富翁，決大多數為創業家，2015 年時，中國超越美國成為全球擁有最多億萬富翁的國家。

然而，若研究中國億萬富豪的榜單，會發現其中一個特點為，名單變化很大，每年掉出榜單或是新進入榜單的人很多，3 所大學觀察富豪榜單超過 10 年，在 2000 年至 2013 年之間，他們發現，只有 35.4% 的人成功留在榜單上，而許多人則是掉出排名後，就難以重新進入。

他們想找出為中國富豪排名變化如此大的原因，他們分析幾個因素，分別為：管理財產權、獲得資金的管道、政治關係、社交網路與個人特質 (性別與教育背景等)。

他們只關注第一代企業家，並屏除因為繼承父母親遺產而變成億萬富翁的人，以及排除從國有企業私有化中獲得財富的人。

研究結果顯示，社交網路對於決定億萬富翁的長壽性 (longevity) 沒甚麼關係。另一方面，有 MBA 學位、年紀較長或是男性的億萬富翁，較不容易失敗。

然而在所有因素中，研究發現決定是否能長期維持億萬身價，兩個最具影響力的因素，就是能否獲得資金與政治關係是否良好。

獲得資金，通常被視為小型企業才會面對的挑戰，但令人訝異的是，資金短缺也是這些億萬富翁的煩惱。

而政治關係則是一把雙面刃，對億萬富翁有正面及負面的影響力，研究發現，與有影響力的政治官員有連結，可以使他們維持高身價較久的時間，例如說，他們可以更容易贏得政府合同，或是保護他們的企業，免於被政府剝削。

但若是某一天，這些具有權利的政府官員，突然被拔權，這些與特定政治人物有關連的企業，將失去後盾，走向失敗之路。