〈外銀看今年景氣〉3外銀均看好亞洲市場、看衰美元 投資股優於債

全球經濟同步上揚，展望今 (2018) 年，包括滙豐銀、渣打銀和瑞銀均看多亞洲市場，其中特別看好中國股票；匯率部分，普遍預期美國聯準會將升息 2 至 3 次，美元走勢將短多長空，即便美元指數短期會反轉，但今年美元仍可能進一步貶值。

瑞銀財富管理投資總監辦公室股票分析師陳彥甫表示，今年全球經濟成長率應可持穩 3.8%，看好牛市依舊，在全球投資市場中，亞洲經濟前景向好，且創新將成為該地區的下一波驅動力，將持續看多亞洲市場，其中最看好中國。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表達相同看法，指出全球經濟成長普遍復甦以及通膨溫和的理想環境預期將延續，中國經濟成長可能有所放緩，但美國、歐洲以及新興市場經濟動能預期將逐漸加快步伐，在全球股市中，看好今年亞洲股票表現。

滙豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲則指出，亞洲（日本以外）今年和明年的 GDP 成長預測，將達至 6% 和 6.2%，遠高於全球生產總值平均成長，預期中國和印度這兩個亞洲大國從現在至 2060 年對全球 GDP 成長的貢獻將達一半之鉅。

范卓雲進一步表示，今年中國國內生產總值成長可望保持在 6.7%，而明年將上升到 6.9%。中國的工業升級為機電設備帶來強勁需求，將刺激日本、南韓、台灣以至亞洲區內的貿易。

至於利率與貨幣政策上，滙豐銀行預測，美國聯準會今年會升息 2 次，分別在 3 月和 9 月，每次 1 碼，到明年 3 月將再升息一次，而受惠全球經濟和中國經濟復甦雙利多支撐下，今年美元走勢偏中性

渣打銀行認為，在歐元持續升值預期下，美元今年將呈現溫和走弱，儘管美元指數短期會反轉，但是今年美元仍很可能進一步貶值，主要是因歐元走強，且日圓走弱的抵銷作用不明顯；瑞銀則表示，即便美國今年持續升息，但利多已提前反應，估計美元今年將短多長空。

而投資策略上，3 外銀普遍認為，股票是去年表現最好的資產類別，目前還沒有看到股市牛市終結的訊號，今年投資仍維持股優於債，惟各大央行逐漸收緊貨幣寬鬆政策，投資人需多加留意匯率波動的風險。