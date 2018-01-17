〈蘋果供應屢遭爆料〉樹大招風？鴻海、和碩也常遭指控深受其害

蘋果 (AAPL-US)iPhone 幾乎賺走了全球智慧型手機的獲利，因此蘋果供應鏈對於勞工環境也屢屢成為勞團追蹤的焦點，不只可成 (2474-TW)，包括鴻海 (2317-TW) 及和碩 (4938-TW) 也常常因此登上媒體版面。

外電報導，蘋果機殼供應商可成遭指稱，宿遷工廠發現有關職業健康與安全、汙染、工時安排的重大議題，違反蘋果的供應商行為準則，也沒有符合可成公開聲稱的標準，可成也隨即調查後予以回應，表示公司確實遵守所有的法律規定或供應商行為準則，確認所有有關環保、勞工、安全、訓練等方面的指控均非事實。

鴻海最常被指稱的則是實習生問題，最近一次是在去年 11 月，外電報導，鴻海為了讓蘋果 iPhone X 出貨更順暢，有部分學校實習生超時工作。而鴻海也立即回應表示，集團政策不允許實習生每週工作超過 40 小時，然而部分園區並沒有完全遵守這項政策，已採取改善措施，並持續定期檢討實習計劃。

鴻海表示，集團與中國大陸地方政府以及職業學校合作，提供短期的實習計劃。目的是讓學生有機會獲得實際工作經驗，透過多元的在職培訓的過程，幫助實習生們在畢業後更容易找工作。

鴻海強調，學生實習計畫政策一向公開透明，所有實習生皆須自願參與，並完整被告知他們應有的權利，包含自由與隨時退出計劃的權利。公司也提供給實習生與全職新進員工相同的待遇和福利，另外校方也給予學分以及相關福利。

去年 8 月和碩也遭指稱上海廠違反蘋果加班規定，讓工人們每週工作超過 80 小時，遠高於蘋果訂定的 60 小時。不過和碩也立即澄清指出，工廠 95% 員工每周上班都不超過 60 小時。