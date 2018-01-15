人民币升破6.42創逾兩年來新高 銀行、地産大漲或與此有關

1月15日，人民币對美元中間價報6.4574，調升358個基點。這也創下2016年5月3日以來最高。數據顯示，在2018進入年後，人民币中間價在短短半月時間内，升值768個基點。

同一日，離岸人民币對美元漲幅擴大至近400基點報6.4164，日内已連破6.45、6.44、6.43、6.42四大關口。在岸人民币對美元午後繼續快速上漲突破6.42關口，最高報6.4138，刷新逾兩年新高，較上日夜盤收盤漲超500個基點。

對此，市場分析人士稱，近段時間以來，人民币持續走強的一個主因因素是美元下跌，由于美國稅改落地的利好對美元短期帶動減弱。此外，歐洲央行官員有關退出QE(量化寬松政策)言論引發關注，歐元走強壓制美元，再加上節假日臨近，投資者交易意願較低。

申萬宏源證券表示，當前市場預期2018年美聯儲加息次數接近3次，已經偏強，後期超出預期的概率較低;同時市場對歐元區經濟複蘇、通脹回升、年中開始可能逐步啓動一輪持續數年的緩慢緊縮周期預期不足，後期一旦出現這種情況，歐元兌美元會有比較大的上行。加之英國脫歐談判前景趨于明朗，英鎊匯率有望持續回升，2018年美元指數整體易下難上，對應人民币穩中仍有小幅升值空間。

交通銀行金融研究中心首席金融分析師鄂永健表示，展望未來，預計市場預期分化在逆周期因子暫停後會更加明顯，人民币匯率運行將更多地反映經濟基本面的變化，人民币對美元匯率雙向波動、彈性增強的特征也將更為顯著。

整體而言，多數市場研究機構認為，在政策擾動消化之後，市場關注焦點仍集中于美元指數，考慮到目前市場對美元預期難以樂觀，國内經濟基本面企穩，人民币或仍有小幅升值空間。

至于，人民币會升值到什麽位置，有外匯分析人士表示，美元走弱仍構成近期人民币升值的基本背景，經濟穩、利率升也為偏強的人民币提供底氣。随着匯價突破6.50元，市場預期變化可能強化升值勢頭，這一輪人民币升值高點仍難預料。2018年人民币匯率面臨的外部環境仍相對有利，全年有所升值可能是大概率事件，但後續升值空間更取決于内部因素。人民币要繼續較快升值，有賴于經濟基本面跟進上行。

來源：證券時報

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