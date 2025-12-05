〈台幣〉亞幣齊揚！連3升收31.258元 創逾2周新高
鉅亨網記者陳于晴 台北
市場持續反映下周聯準會 (Fed) 降息預期，主要亞幣今 (5) 日普遍走揚，新台幣兌美元匯率終場升值 8 分，收在 31.258 元，呈現連三升，並創下逾 2 周收盤新高，但投資人觀望氣氛濃厚，台北及元太外匯市場總成交值僅 14.025 億美元。
新台幣本周累計升值 1.5 角或 0.48%，周線翻升、中止連二黑。
新台幣兌美元今天開盤價為 31.37 元，盤中一度勁揚 1.14 角，最高升抵 31.224 元，外資下午明顯匯入，部分出口商也加入拋匯，但央行今天並未顯著干預，僅適時進場提供流動性，終場升幅略收斂，收在 31.258 元，升值 8 分。
台北股匯今天同步走揚，大盤尾盤拉高以 27980.89 點作收，上漲 185.18 點或 0.67%。權王台積電尾盤急拉，股價上漲逾 1%，收在全日最高價 1460 元，散熱、機器人、記憶體等族群也獲資金青睞。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.01%，亞幣幾乎全面走升，日元強升 0.4%，新台幣升值 0.26%，新加坡幣升值 0.07%，韓元升值 0.01%，人民幣平盤。
延伸閱讀
- 〈台幣〉連2升收31.338元 美降息預期升溫美元指數跌破99
- 〈紐約匯市〉美元終結連九跌 市場仍預期Fed降息
- 人民幣衝14個月高點 卻被中國國有銀行「踩煞車」！
- 〈台幣〉連2升收31.338元 美降息預期升溫美元指數跌破99
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇