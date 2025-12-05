〈台幣〉亞幣齊揚！連3升收31.258元 創逾2周新高

市場持續反映下周聯準會 (Fed) 降息預期，主要亞幣今 (5) 日普遍走揚， 新台幣 兌美元匯率終場升值 8 分，收在 31.258 元，呈現連三升，並創下逾 2 周收盤新高，但投資人觀望氣氛濃厚，台北及元太外匯市場總成交值僅 14.025 億美元。

新台幣 兌美元今天開盤價為 31.37 元，盤中一度勁揚 1.14 角，最高升抵 31.224 元，外資下午明顯匯入，部分出口商也加入拋匯，但央行今天並未顯著干預，僅適時進場提供流動性，終場升幅略收斂，收在 31.258 元，升值 8 分。

台北股匯今天同步走揚，大盤尾盤拉高以 27980.89 點作收，上漲 185.18 點或 0.67%。權王台積電尾盤急拉，股價上漲逾 1%，收在全日最高價 1460 元，散熱、機器人、記憶體等族群也獲資金青睞。