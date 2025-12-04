鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-04 19:56

美國就業數據遜於預期，帶動降息預期升溫，美元指數應聲跌破 99 關卡，新台幣兌美元匯率今 (4) 日一度升上 31.2 字頭，但尾盤升幅幾乎回吐，終場收在 31.338 元，微升 0.6 分，為連 2 升，聯準會下周開會討論利率調整，使得市場交投意願仍偏淡，台北與元太外匯市場總成交值僅 16.1 億美元。

〈台幣〉連2升收31.338元 美降息預期升溫美元指數跌破99。(圖：shutterstock)

‌



新台幣兌美元今天開盤價為 31.32 元，最高來到 31.283 元、升值 6.1 分，外匯交易員指出，外資上午雙向進出，下午開始擴大匯入，但進口商同步進場買匯，在兩股力道抵銷之下，新台幣匯率終場僅升 0.6 分，以 31.338 元作收。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.27%，日元升值 0.28%，新台幣小升 0.02%，韓元則貶值 0.18%，人民幣與新加坡幣均小幅走貶，亞幣表現不同調。