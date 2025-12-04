〈台幣〉連2升收31.338元 美降息預期升溫美元指數跌破99
鉅亨網記者陳于晴 台北
美國就業數據遜於預期，帶動降息預期升溫，美元指數應聲跌破 99 關卡，新台幣兌美元匯率今 (4) 日一度升上 31.2 字頭，但尾盤升幅幾乎回吐，終場收在 31.338 元，微升 0.6 分，為連 2 升，聯準會下周開會討論利率調整，使得市場交投意願仍偏淡，台北與元太外匯市場總成交值僅 16.1 億美元。
台北股匯市今天走勢震盪，加權指數小漲開出後，逐漸湧現賣壓，指數一路在盤下遊走，大型電子權值股漲跌互見，金融族群扮演撐盤要角，帶動大盤驚險翻紅，收在 27795.71 點，小漲 2.67 點，呈現股匯雙漲。
新台幣兌美元今天開盤價為 31.32 元，最高來到 31.283 元、升值 6.1 分，外匯交易員指出，外資上午雙向進出，下午開始擴大匯入，但進口商同步進場買匯，在兩股力道抵銷之下，新台幣匯率終場僅升 0.6 分，以 31.338 元作收。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.27%，日元升值 0.28%，新台幣小升 0.02%，韓元則貶值 0.18%，人民幣與新加坡幣均小幅走貶，亞幣表現不同調。
美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周三表示，他對明年經濟前景抱持樂觀，但認為包括房市在內的多個領域景氣走弱，因此仍有降息的必要。根據 CME FedWatch，交易員目前押注下周聯準會會議有 89% 機率降息。
延伸閱讀
- 〈台幣〉股匯雙漲！強升逾9分收31.344元 成本日最強亞幣
- 〈紐約匯市〉美元全面走弱 歐元創近七周新高
- 人民幣衝14個月高點 卻被中國國有銀行「踩煞車」！
- 〈台幣〉股匯雙漲！強升逾9分收31.344元 成本日最強亞幣
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇