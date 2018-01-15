中俄貿易額飆升 人民幣原油期貨推出在即

2016年11月，中國和俄羅斯政府達成協議，到2018年底將把雙邊貿易額提高至800億美元。而根據中國海關總署公布的最新數據，2017年全年中俄雙邊貿易額已達到840.7億美元，比上一年環比增長20.8%，提前一年超越目標！

據中國海關總署，2017年全年中國對俄出口額增長14.8%，至428.8億美元；中國自俄進口額更猛增28%，至逾400億美元。僅2017年12月，中俄兩國單月雙邊貿易額就已達到81.3億美元。

俄中兩國領導人2016年11月曾非常明確地提出了未來經貿合作目標，兩國計劃於2020年前完成雙邊貿易額2000億美元，並使中國對俄經濟直接投資額達到120億美元；而到2018年底，兩國要使雙邊貿易額增長至800億美元。現在看來，僅用一年，中俄雙邊貿易就超額完成了兩年的“小目標”。

東西伯利亞-太平洋石油 (ESPO) 輸油管線的開通，已讓中國自西伯利亞進口石油的流量上限翻了一番，達60萬桶/日。2014年5月，中石油與俄羅斯天然氣公司在上海簽署的價值4000億美元的30年供氣大單，目前尚未開通，“西伯利亞力量” (Power of Siberia) 輸氣管線一期工程預計2019年竣工，每年將向中國供應380億立方米天然氣。

盡管這些項目的高昂成本和盈利前景為諸多西方媒體所質疑，但中俄兩國的雙邊貿易關系確實在加速升溫。這和美國政府愈發嚴厲的對俄經濟制裁不無關系；華盛頓方面針對莫斯科官員海外資產乃至俄羅斯油企業務施加的壓力越大，俄羅斯尋求從其他途徑獲取流動性、進而尋求與中國深化合作的動力就越強。

而對於俄羅斯最大客戶、全球第一大石油輸入國中國而言，在美元走弱的市場背景下持續推動與主要產油國之間用人民幣結算石油貿易，距離全球能源市場定價權就又近了一步。

挑戰石油美元霸權 從推出中國原油期貨開始

近期彭博、路透等多家媒體報道稱，中國原油期貨預計將於1月18日上市，部分期貨公司已經收到上市時間信息。

去年12月9-10日，上海國際能源交易中心進行了年內第五次原油期貨上市前的全市場生產系統演練。從演練情況來看，“中國版”人民幣計價的原油期貨在制度、規則和技術方面已經不存在障礙。

上海國際能源交易中心即將上市的原油期貨，是中質含硫原油 (medium sour crude)，匹配的是俄羅斯烏拉爾產區的主要油品，而包括沙特在內的大多數OPEC國家產出的也是含硫原油。這部分品種，也是OPEC減產協議沖擊最大的區域。

目前的原油期貨市場高度碎片化，而其中並沒有主力期貨為中質含硫原油直接提供定價。WTI和布倫特原油這兩大主力期貨，都是以低硫輕質原油 (light sweet crude) 為基準品種，而其主要由美國頁巖油商、委內瑞拉、尼日利亞和利比亞生產。

也就是說，中國原油期貨從設計之初，就是為美國煉油體系以外的原油品種“量身定做”的。雖然推出中國原油期貨不會在一夜之間改變全球原油期貨市場的風向，但這將是從“石油美元”手中奪取市場定價權的第一步。此舉在改善人民幣的外部流動性的同時，還將幫助俄羅斯烏拉爾原油擴大其在市場上的影響力，叫板WTI和布倫特原油的主導地位。

本文來自華爾街見聞

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