工商聯副主席：美國減稅 中國制造業如何走出去？

14日，在2018中國制造論壇上，中華全國工商業聯合會副主席、科瑞董事局主席鄭躍文表示，特朗普減稅驚動世界，加上美國的市場、技術優勢，美國對制造業企業的吸引力巨大。

對要走出去的中國企業來說，中國企業要把自己的技術和能力帶到當地，形成跨國集團；中國大型國企更要整合生產要素，向日本的一些綜合商社學習；中小企業最重要的是工匠精神；前沿科技、制造業一定要有超前的預判，否則一個產業做到一定時候，就會死亡。

演講全文如下：

最近美國減稅對全世界有一個提醒，過去很多發達國家放棄制造業，使很多國家都感到壓力，我們從和他們的討論中發現，制造業是一個國家經濟發展的基礎，也是科技發展的基礎，更是就業的基礎，制造業離開一個國家，對一個國家長期以來穩定發展造成巨大的影響。在中國，制造業利用過去在世界產業轉型的機會，中國從“三來一補”開始，利用我們的低成本，多勞動力，中國快速得到發展。今天的中國已經成為制造大國，現在由於成本的上升，對環境方方面面的要求，制造業也開始出現一些問題，有一些低回報率的產業逐步轉移，特別是廣東最早以制造業發展為基礎的地區，現在轉移的壓力更大，轉型升級對我們的要求也更高。在這種情況下，到底應該怎麽做好我們的制造業，到底怎麽樣才能做好？一定要認真分析。

以美國為例，這一次特朗普的減稅驚動了世界，很多世界企業在討論美國有什麽優勢，美國是一個大市場國家，全球貿易順差都是由美國逆差帶來的，所以美國一個國家的逆差可以拯救全球的貿易，美國是一個巨大的市場，美國抓住了這一個大市場，所以美國所有的經濟基礎都由此開始，包括金融等方方面面，都必須以它作為一個標準。美國把稅收一減，吸引力就會增大，因為它市場大。過去在美國投資，大家最擔心的就是稅收，因為美國的稅收過去是相對偏高的，今天來看，它的稅收下降後，特別是遺產稅減了後，對所有的企業吸引力都比較大。美國現在除了低端人才（藍領）的成本相對偏高，高端人才成本並不高，其他的成本，比如電費等等是很低的。美國的技術，在全球2.5萬個高端技術中，美國有一大半前沿技術，而且美國的基礎科技研發也有很大優勢。所以在這點上，中國的制造業在今後全球競爭過程中，全球化的眼光一定要有。

前年開始，中國國內民營企業投資比重以及速度下降，但是海外的投資比重迅速上升，主要上升的不是說大家要轉移資金，60%以上的資金都是在國際並購。廣東一帶很多低利潤產業不得不走出去，比較好的方式是工業園，很多工業園在海外建立起來，也很受歡迎，因為解決了他們的就業。單打獨鬥，有時候因為自己的行為問題，還有他們政府管理制度不到位問題，還有腐敗問題，所以個人單打獨鬥會碰到很多問題。工業園在各地建設後，哪怕當地換了總統，總統首先都是到我們的工業園，告訴工業園說“中國工業園你放心，如果有誰在你們園區裏違法，我第一個不幹”。所以抱團走出去在各地發展，對制造業來說是非常重要的。

中國企業走出去，更多是並購，占60%以上。並購過程中，我們需要他們的技術，需要他們的市場和資源。因為中國企業不走出去，合作是比較難的，過去說我們地大物博，現在來看要實現“四化”，實現小康生活，沒有國際資源是不可能的。中國制造有多少船在海上漂著，為中國輸送資源，很多企業想把廠建到有資源的地區發展，這樣可以得到很好的發展，而且各地貿易保護主義對這一類企業有著好的政策，所以降低成本，可以把自己的能力和技術帶到各地，形成跨國性企業。

“走出去”有資本的合作、技術的合作，還需要資源的合作、市場合作、品牌合作，企業家各顯神通，只要自己需要，都值得研究。更重要的是，我們走出去後，企業家也在一塊研究，到底是在國外投資好，還是在中國轉型升級好？我認為這更值得研究，因為走出去後，面臨的壓力和問題也有一大堆，走出去的企業成功的並不多，碰到的困難大於優勢。在座有很多企業家，我本人也是國內的企業家，當然我在國外也有不少投資，但是我認為賺錢最好、最容易的還是在中國，所以我們包括政府要認真研究，如何給企業更好的政策，讓中國的企業在中國有更好的發展機會。我個人認為，在中國的投資還是最好的。

第二，中國制造業企業分三類，一類是大型企業，以國有企業為主；二類是有創新力的企業，因為中國資本的發展，改革也比較深入，現在大部分的優質企業都在上市公司裏，特別是有了新三板後，已經有一萬多家不錯的企業在新三板裏，除了原來上市的三千家左右。所以這是值得研究的。還有一類是中小企業。大型企業，國有企業應該為社會生產力裏下功夫，國家把很多資源優勢集中在國有企業，國有企業更應該在資源要素組合，降低勞動成本上下功夫。過去少資源的日本，由於綜合商社的上市，在全世界尋找資源，日本一個小島，但是它的下面埋了很多特殊資源。有一次一位領導問，你說世界上有幾個日本？我說一個。他說不對，日本在南美還有一個日本，比日本本土還大的日本。我說有兩個日本？他說不對，日本在非洲還有一個日本，比日本本土還大的日本。所以日本人在幾百年前做好了準備，它們的資源遍及全球。所以日本人利用這些資源做的產品，我們都覺得驚訝，像日本不種麥子，但是它的酒在全世界都是有名的，實際上全球的資源都向日本一個國家配置。我們的企業在為我們提供資源配置上要下功夫，應該向綜合商社學習，多把我們需要的生產力要素組合好。

我們這些創新力的企業，要加大資本市場發展力度，中小企業制造業企業最大的難度是融資，融資難的問題一直困擾著我們，但是資本市場可以通過很好的渠道為制造業企業解決問題，銀行不是嫌貧愛富，它是一個高負債的金融機構，它不是財政，不會簡單的把錢借給不夠條件的企業，但是資本市場可以幫助企業完善自身的條件。這麽多優秀的企業、好的企業，都在資本市場，資本市場如何搞活，如何激活股市，做好債市，所有的上市公司應該用好資本市場，資本市場應該服務好制造業企業。我估計在座的很多老總都知道應該怎麽做。證券改革為企業發展提供了很好的平台，我認為還可以認真研究，做好制造業企業的基礎工作，為他們的發展提供良好的平台。

工商聯主要服務的是中小企業，十八大以來，國務院提出大眾創新、萬眾創業，為制造業奠定了一定的基礎。中小企業為大企業提供階段性產品生產，我們去重慶，成立了很多協會，摩托車制造業，行業裏有著一大堆產業集群的中小企業，這些中小企業用金融聯起來共同發展，每一個產業鏈都在算賬，有條件給上遊提供產品，沒有條件就被淘汰。

中小企業最重要的是工匠精神。我在日本原來收購了一個企業，就是高爾夫的一家企業，叫Honma，它的原材料都是從廣東進口的，一根桿可以賣十幾萬，但是原材料都是從中山進口的，但日本人憑借工匠精神，日本人打造一個球頭，炭鋼，裏面的條紋是由手工噴塗出來的。特別是佛山政府，一定要鼓勵工匠精神，他在那裏不喜歡當高管，高級技工的收入比總經理還多。中國人喜歡當官，權利大，收入高，但是到日本後你會發現，收入差別非常低，一個掃地的只要認真掃，一個月工資20多萬日元，但是日本大商社部長也就幾十萬而已，比他高不了太多。所以我們對技工的待遇上，還沒有形成一套體系，如果真正支持技術人員，讓他們精益求精，讓他們有地位。如果沒位，他們就不願意幹沒有地位的事，我們辦了很多技工學校，很多人說技工學校有一點低人一等，我認為不是這樣的。現在技工學校打出廣告，“要想幸福生活，到技工學校找老公。”就是告訴大家，做好技工，做好本職非常重要。中小企業裏，如果要想在世界立足，就必須有工匠精神。大眾創業、萬眾創新，最關鍵的是專業。我們研究日本這麽多年，世界上家族式企業，能千年百年以上的家族性企業，都是工匠精神，就是把自己手裏那點活做精。中國說現在招工不容易，不要說中國人多，特別是老齡化後，招一個服務員容易嗎？不容易。

第三，前沿科技，制造業一定要有超前的預判，否則一個產業做到一定時候，就會死亡。做了幾十年企業的老同志，聚在一塊的時候見面就說，你是不是又開始要二次創業了？這個話題有一點悲傷，制造業做了這麽多年，最後提二次創業，意思是以前走過的路都錯了，我們要重新再來。大家一分析，一次創業死亡率非常高，二次創業死亡率也不低。所以大家提到二次創業，意思就是我們沒有把握前瞻性，我們的產業走到一定的時候就要開始轉型，技術跟不上了，也要開始轉型了。這時候我們認為好的企業就是過去把握了方向，當時認為是一個新東西，但是現在隨著不斷的發展，他們才是真正的主流時，我們才發現非常的重要。世界經歷過工業革命時代，也經歷了能源時代，也經歷了互聯網時代，現在又進入了共享經濟時代，在這一個時代裏，我認為要把握未來，一定要知道大數據會為我們帶來什麽。

最近我看了物聯網的一個基地，在江西鷹潭，有一位領導去鷹潭當書記，因為他當時就是這個行業的領導，很多這方面的制造業企業，都去了鷹潭，利用大數據把物和網聯起來後，再加上智能化，以後的產品不跟物、網、智能聯上，產品可能就會被淘汰。雖然不知道這是不是未來的方向，但是科技引領著全球下一輪的發展，我認為這非常重要。

本文來自華爾街見聞

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