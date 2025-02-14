〈能源盤後〉俄烏和談有望 緩解供應擔憂 原油連跌2日

鉅亨網編譯許家華 2025-02-14 05:45

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原油期貨價格周四 (13 日) 已連跌 2 日，此前一日，美國川普總統表示已與俄羅斯普丁總統針對俄烏停戰展開談判，這有助於緩解人們對供應風險的一些擔憂。

能源商品價格

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3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 8 美分或 0.1%，收每桶 71.29 美元，前一日該期貨已下跌 2.7%。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 16 美分或 0.2%，收每桶 75.02 美元。

3 月交割汽油期貨價格上漲 1%，至每加侖 2.11 美元。

3 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.1%，收每加侖 2.45 美元。

3 月交割天然氣價格上漲 1.8%，收每百萬 Btu 3.63 美元。

市場驅動因素

本周迄今，油價勉強維持漲幅，主要由於美國能源資訊局 (EIA) 數據顯示美國原油庫存再次上升、1 月消費者物價指數 (CPI) 數據高於預期，導致交易商進一步下調對聯準會 (Fed) 降息的預期，以及川普貿易政策帶來的不確定性。

瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示：「俄羅斯地緣政治風險可能減弱，Fed 降息預期減弱，以及關稅不確定性，這些均使全球經濟前景蒙上了一層陰影，恐導致 WTI 原油價格跌破此水準，並迫使 Brent 原油價格跌向每桶 70 美元水準。」

川普周三中午左右在其麾下社交平台 Truth Social 上發文談及烏克蘭戰爭，稱「我相信這項努力將會取得成功，希望很快就能成功！」消息發布後，石油期貨擴大跌幅，美元走弱，美股縮減跌幅。川普周三也與烏克蘭總統澤倫斯基進行了交談。

Forex 市場分析師 Razan Hilal 表示：「有關俄烏達成和平協議的新聞報導緩解了市場對能源中斷的擔憂，但中東緊張局勢仍然存在不確定性。」

川普周四宣布向美國貿易夥伴徵收新「對等關稅」計畫，並稱他正努力為國內外生產商提供公平的競爭環境。白宮表示，對等關稅可能在幾周或幾個月內生效。

在川普宣布互惠關稅之前，價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 周四報告指出：「關稅和貿易戰預計將在短期內負面衝擊工業活動並推升通膨，這兩者都恐對石油使用產生負面影響。」

國際能源總署 (IEA) 周四公布月報，小幅上調對今年原油需求增長的預期，自 1 月預測的增長 105 萬桶 / 日上調至 110 萬桶 / 日，達到平均 1.04 億桶 / 日。

其他能源新聞方面，美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周 (2/7 止) 美國庫存天然氣供應量減少 1000 億立方英尺，該數據有助於支撐周四的天然氣期貨價格。