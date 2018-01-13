〈告別低利房貸時代〉房貸「搬家」至少花15K 哪家銀行轉貸方案最優惠

面對美國升息環境，外界認為央行恐蠢蠢欲動，跟進升息。不過，聰明的房貸族早有因應措施，即透過轉貸方式，來降低房貸負擔。目前包括國泰世華銀、中信銀、台新銀等都有轉貸優惠方案，利率最低 1.59% 起。

所謂房屋轉貸，就是將現有房貸餘額，交由另一家銀行承作，而轉貸除了考量利率減碼優惠之外，還需要將必要成本考量進去，包含代書費、塗銷費、違約金、地政設定規費、新貸款的開辦費以及代償費用等，否則減輕利息壓力，卻賠了費用成本。

至於幫房貸「搬家」需要多少成本，根據統計，代書設定費約 2500 元到 6000 元不等；塗銷費約 2500 元左右；若原貸款尚在綁約期間，就要付出提前清償違約金，大約落在 0.5% 至 1% 之間；而地政設定規費則為轉貸金額的 0.12%，也就是說，轉貸 300 萬要付出 3600 元規費；另外，申請新貸款也會有 5000 元到 1 萬元不等的手續費，估計轉貸至少需 1 萬 5 千元左右的成本。

此外，觀察各家銀行的轉貸方案，國泰世華銀行轉貸利率最優惠，推出 1.59% 起機動計息，最高可貸到房屋鑑價值的 8 成；中信銀的轉貸利率則為 1.7% 起，最高可貸至 85 成，若為自住用途，最長可貸 30 年期；台新銀同樣推出轉貸利率 1.7% 起，最多可貸到 8 成；永豐的「豐雲房貸」提供 1.75% 起轉貸利率，最高可貸到 85 成，貸款年期可拉長至 30 年。

整體看來，若房貸族想要轉貸，Money101.com.tw 建議，可先評估 2 面向。首先，試算申辦新貸款是否划算。假設新貸款的利率比原本貸款優惠 0.25%，以貸款 100 萬元來試算，一年能省下 2500 元的利息，總貸款為 300 萬，一年下來共省下 7500 元利息，再與上述提及的轉貸費用成本衡量做評估。

其次，房屋的市值以及申貸人的信用狀況、財力條件，能否為自己爭取到更佳的貸款額度、利率，也需要審慎評估。