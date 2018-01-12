二極體逐季看漲 法人估強茂今年營收年增15%

二極體大廠強茂 (2481) 對於今年二極體市場看法十分樂觀，公司透露，從目前接單可知，供給缺口逐月擴大，為此，今年報價有望逐季調漲。而受惠於擴產與漲價效應，法人圈估算，強茂今年營收有望年增 15%。強茂提到，以二極體來說，就供給面部分，上游矽晶圓缺貨情況嚴重且報價持續走高，致使供給越來越緊張。需求面部分，車用、5G、AI 等持續帶動需求穩健成長。加上如英飛凌等國際大廠逐漸淡出消費性用二極體領域，專注在車用二極體市場等，均導致二極體供需失衡情況日益嚴重。



強茂更透露，從目前手上接單來看，供給缺口是逐月擴大。二極體供不應求，報價上漲為必然趨勢，強茂已經在去年 10 月啟動第一波調漲，漲幅約 5-10%，而進入 2018 年後，公司也於 1 月 15 日啟動第二波調漲，平均漲幅約一成。展望後續，強茂透露，因看好產業前景，為此，今年報價有望逐季調漲，此外從近期第二波的調漲來看，又以 MOSFET 漲幅最大。



受惠於漲價效益，強茂去年第四季毛利率與營業利益率將更優於去年第三季，為此，法人圈估算，若不計算強茂所提列的江蘇艾德資產減損，強茂去年每股獲利可達 2.3 元到 2.4 元間，但扣除資產減損後，去年每股恐虧損逾 1 元。



而進入 2018 年首季，強茂依舊滿手接單，並有漲價效益可期，惟因 2 月有農曆年假，部分大陸客戶恐在 2 月初就停止拉貨，因此，法人圈估算，強茂今年首季營收有望優於去年同期，但恐低於去年第四季，此外就今年全年展望部分，拜漲價所賜，強茂的營業利益率與毛利率將有機會逐季走升。



另外，強茂先前也啟動擴產，今年首季設備到位，預計第二季開始有產出，本次擴產將讓總產出增加二成，依此推估，強茂營收可望自今年第二季起重拾成長力道，而法人圈也估算，強茂今年全年營收可望年增 15%。



強茂目前營收中，光二極體本業，單月營收約 8.7 億元到 8.8 億元間，PC 與網通占比約二成到三成，為最大宗。此外，強茂的太陽能接線盒用二極體，目前全球市佔率已經超過三成。另外，在車用與工業用二極體部分，去年挹注強茂二極體營收約 8-9%，公司期盼今年車用與工業用二極體的營收，能占整體二極體營收比重的 15%。











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