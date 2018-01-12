傳奇投資人David Rosenberg 2018展望：本輪經濟周期已經過了90%

摘要：Gluskin Sheff 首席經濟學家 David Rosenberg 稱，當前這輪經濟周期持續了 101 個月，是歷史上擴張時間第三長的周期。在周期尾聲尤其應該防範風險，把焦點放資產負債表強勁，再融資風險小，盈利可見性高，以及和美國 GDP 相關性較低的公司。

Gluskin Sheff 首席經濟學家 David Rosenberg 在其年度展望中表示，美國當前這輪超長經濟擴張周期已經接近尾聲，投資者應該謹慎，調整策略以應對即到來的波動。

環顧當下，全球經濟協同復甦，聯準會開啟緊縮政策，美債殖利率曲線越來越平坦，股市屢創新高，信貸周期見頂，波動率極低，投資者自滿情緒高漲，大部分資產出現估值過度，美國勞動市場趨緊......

Rosenberg 認為，這一切都像極了 1988 年、1999 年和 2006 年，而眾所周知，緊隨著這些年份，到來的是它們所在周期的最後一年：

如果過去值得借鑑的話，那麼請好好享受未來的 12 個月。經濟擴張和牛市未必會在 2018 年就走向終結，但至少已經是接近尾聲了。

以下是一些周期進入後期的信號：

到 6 月，美國經濟就已經連續擴張九年了

充分就業

十年來最低的存款利率

消費者信心達到周期性高點

聯準會開啟緊縮

殖利率曲線趨平

過度的本益比倍數

過緊的信貸利差

併購熱潮

汽車和住房市場峰值

Rosenberg 指出，當前這輪經濟周期已經持續了 101 個月，是一般周期的兩倍，也是歷史上擴張時間第三長的周期，因此，可以很有把握地說，我們已經處於很後期了。問題是，到底有多後？

透過對一系列市場和宏觀變量的研究，Sheff 的結論是我們大約已經走過了這個周期的 90%。

除此之外，Rosenberg 表示，一個尚未接受過考驗的聯準會班底、中期選舉、川普通俄門調查、以及稅改等事件都將給市場帶來不確定性。

從全球來看，未來兩年裡歐洲央行換帥、德國政局動盪、英國脫歐談判以及北美貿易協定的前景也都威脅著經濟和市場的穩定性。

貨幣政策方面，加拿大央行和英國央行已經緊隨聯準會的步伐開始升息。而在美國，聯準會再升息兩次就足夠讓殖利率曲線出現反轉了。與此同時，目前縮表的步伐雖然比較緩慢，但到 2018 年末，約三分之二第一輪量化寬鬆投放的流動性將被抽回。

「換句話說，在經歷了一個波動近乎 "休眠" 的 2017 年後，波動性將在今年重新浮現，成為一個可投資的主題，」 Rosenberg 在展望中這麼寫道。

2018 年如何投資？

Rosenberg 指出，在當前這個階段，應該非常注意風險，增強投資組合的質量，把焦點放資產負債表強勁，再融資風險最小，盈利可見性和可預測性高，以及和美國 GDP 相關性較低的公司：

要麼抓住北美地區的晚周期行業去投資，要麼去其他地區尋找中周期的投資機遇。包括歐洲、新興市場基本面已經改善的國家、以及日本。這些市場不僅還處在周期中部，也還有更長久的發展機會，而且估值也相對便宜。

由於稅改，多數人都十分看好 2018 年市場表現，但 Rosenberg 認為，利多已經體現在標普 500 的 18 倍本益比裡了。

歷史經驗表明，今年 11 月，民主黨有 80% 的機率將重新主導白宮，這無疑將令政策前景在今年下半年蒙上一層陰影。即便稅改政策初期起到提振經濟的作用，但把所有因素都考慮在內，例如聯準會的應對措施，那麼稅改的累計影響將是忽略不計的。

總而言之，Rosenberg 稱他打算在 2018 年繼續保持防禦姿態。

Rosenberg 認為應該對所處的周期有覺悟，並適當地構建投資組合，以下是他給出的投資建議：

減少對美國國內周期性資產的敞口；隨著交易越來越擁擠，更多關注全球股市，日本股市無論是在全球範圍內還是在當地，都處於被低配的狀態。

關注資產負債表強勁的公司以及低再融資風險。

更多地關注盈利質量和可預測性；削減股票投資者組合的整體貝塔係數。

通過賣出看漲期權或者買入看跌期權來保護股票投資者組合。

從地理上分散投資，關注那些處於周期較早階段的市場，包括歐洲許多地區以及亞洲。

加大對股息增長領域的風險敞口，並減少對經濟較為敏感領域的敞口。

注重高品質的信貸對沖基金有助於保持資本並提供循環現金流。

在經濟衰退期間，長期債券殖利率從來不會上升，無論現在有多低，未來有可能繼續走得更低；如果聯準會完全扭轉或進一步拉平殖利率曲線，增長速度將大幅放緩，屆時高質量長期債券將是一個不錯的避風港。

『新聞來源／華爾街見聞』