旭然爭取半導體及面板接單，盼推升業績增長

【財訊快報／戴海茜報導】看好全球半導體產業產值提升、中國政府積極扶持半導體自製率等，帶動半導體晶圓廠擴建支出需求持續升溫，台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556) 目前積極爭取國際半導體、面板廠商接單機會，若順利取得訂單，將有助於進一步提升半導體與電子產業營收占比，以及推升業績進一步攀高。旭然自結 12 月合併營收達 3876 萬元，月增 3.4%，年成長 5.4%；累計 2017 年合併營收達 4.08 億元，年成長 11.5%。



旭然表示，12 月營收創近兩年單月新高表現，一方面係受惠高雄鳳山溪再生水廠工程部份訂單完成認列，另一方面，為因應半導體與電子、食品飲料與石油化工等各產業客戶液體過濾訂單需求，以及持續優化接單至生產出貨排程期間，挹注 Filtrafine 品牌濾殼設備與濾心、濾袋等耗材銷售。其中，旭然具備高度客製化液體過濾系統研發技術，並擁有製造及售後皆能就近提供服務的優勢，創造濾心、濾袋等過濾耗材約 80% 以上之客戶穩定回購表現，2017 年濾心、濾袋等過濾耗材銷售占整體營收比重達 67%。



旭然指出，以 2017 年產業銷售比重來看，半導體與電子產業、食品飲料及化學、石油化工與其他領域分別為 35%、16%、5% 與 44%。



由於半導體、高階 TFT-LCD、醫療藥品等精密洗淨製程，對於製程過濾液體需達到高度潔淨之超純水標準，係影響生產製程良率之重要關鍵，旭然在液體過濾技術已可達超微過濾 (Ultra-filtration) 與微過濾 (Micro-filtration) 之領先優勢，過濾粒子大小相當於髮絲直徑的千分之一至萬分之一，看好半導體產業先進製程競賽趨勢，加速轉往 7 奈米與 5 奈米製程之擴建，尤其是半導體、TFT-LCD 等大型製程在超純水使用量為一般電子零組件製程用水的 10 倍，是創造旭然自有品牌 Filtrafine 於半導體與電子產業取得良好的發展條件。



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