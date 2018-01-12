Samsung Pay家樂福消費居冠 年輕人買電動車比例也上升

台北富邦銀行近年積極推動行動支付服務，由綁定 Samsung Pay 的客戶消費情形中發現，使用 Samsung Pay 的卡友在家樂福支付消費金額一直名列第一；而年輕卡友刷卡購買電動車等時尚環保產品比例也逐漸上升。

北富銀指出，智慧型手機已成為現代人生活中不可或缺的基本配備，除了大家最常使用拍照、上網、通訊等功能，現在行動支付的盛行甚至讓民眾可以一機悠遊全台灣。近年來北富銀陸續與台灣 Pay、Apple Pay、Samsung Pay、Wali 智慧錢包等行動支付業者合作，積極推動行動支付。

北富銀也推「旺紅包」行動紅包，可在手機上下載 M + 通訊軟體、建立好友群組並綁定北富銀帳戶後，就能隨時隨地發紅包給親朋好友，還能選擇發送「一般紅包」及「樂透紅包」，也讓北富銀的行動服務再下一城。

現在北富銀更攜手三星推購機優惠，北富銀表示，是看好三星手機在台灣的 Android 手機市佔率為第一。北富銀也由綁定 Samsung Pay 的客戶消費情形中發現，使用 Samsung Pay 的卡友在家樂福支付消費金額一直名列第一；而年輕卡友刷卡購買電動車等時尚環保產品比例也逐漸上升。著眼於此，只要在兩商家使用北富銀信用卡刷卡都有優惠。