譁裕基地台獲中華電信認證 共取得4家國內電信商供應商資格

網通廠譁裕 (3419-TW) 表示，已正式通過中華電信 (2412-TW) 認證，取得中華電信合格供應商資格，並取得一標案且已完成驗收出貨，這也是繼 2016 年陸續取得台灣 3 家營運商的基地台天線合格供應商資格及訂單，又一家電信商訂單。

譁裕表示，基地台天線是電信產業關鍵組件，屬工業級產品，因使用環境在戶外高塔上，需長期承受各種惡劣氣候環境而仍需保持正常運作，加上電信標準不斷升級整合，產品日益複雜，因此對產品的設計能力及製造工藝要求甚嚴，也因此其產品認證期長，品質要求嚴格，切入門檻高。

譁裕指出，公司投入基地台天線產業近十年，經多年長期耕耘，已完成關鍵零組件開發及建立各頻段完整的產品線，同時也陸續通過國外多家客戶的產品驗證、工廠認證並大量出貨。

譁裕表示，公司正積極開發多波束天線 (Multi-Beam Antenna) 及巨量天線 (Massive MIMO Antenna) 技術，以因應第五代行動通訊 (5G) 的技術發展趨勢所需，銜接未來 5G 的巨大商機。今後將本著本土廠商在地支援的優勢，提供各營運商彈性化天線客製服務，以因應 4G/5G 網路需求的複雜性，繼續參與台灣各營運商之基地台天線標案。