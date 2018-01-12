台股盤前—大立光帶動光學類股上攻 指數可望反彈小漲終止黑日K

台股昨 (11) 日在台積電等權值股走勢相對疲弱下，一度跌破 10800 點，市場觀望氣氛濃厚，終場下跌 21.03 點，以 10810.06 點作收。法人預期，今 (12) 日指數可望終結連 3 黑日 K，小幅反彈上攻，可留意蘋概股、光學類股，以及受惠油價攀高的二線塑化族群與政策利多的再生能源相關類股，指數力拚守穩 10700 點。

三大法人昨日持續土洋對作，外資賣超 11.41 億元，投信買超 2.94 億元，自營商買超 1.74 億元，合計賣超 6.72 億元，其中，外資賣壓大多集中在如鴻海、聯電、台積電、廣達等電子權值股，金融與傳產類股則是二線廠外資賣壓較重。

從市場消息面來看，昨日最受矚目的莫過於股王大立光法說會，在去年第 4 季毛利率以 71.69% 創新高之下，推升單季稅後純益以 86.09 億元創新高，單季每股純益 64.18 元，各項財務數字均創新高；累計全年稅後純益 259.77 億元，也創歷史新高，每股純益高達 193.66 元，再度刷新台股紀錄。

蘋果也傳出好消息，將在上半年推出平價版 iPhone SE2 機種，鎖定印度市場，預計於今年第 1 季開始出貨，將成為支撐蘋果第 2 季業績的主力產品，而 iPhone SE2 主力代工廠緯創可望受惠，其已在印度協助蘋果代工組裝，製造首批在印度生產的 iPhone，將成為最直接受惠的蘋果代工廠。

遊戲機大廠任天堂掌上型遊戲機 Switch 去年 12 月的日本銷售量創新高，旺宏、原相、瑞昱、威盛旗下威鋒與立積等供應商可望迎接新一波補貨潮。

從政策面來看，行政院會昨日通過《再生能源發展條例》修正草案，全台契約容量 800 瓩（kW）以上的用電大戶，必須設置一定規模容量的再生能源或購買再生能源憑證，目前全台 800kW 以上用電大戶約 5400 戶，包括台積電、聯電、日月光、中鋼、中油等，幾乎所有科學園區與工業區大廠，未來使用綠電比率至少需達 10%。

華信投顧分析師邱鼎泰認為，在美股大漲與大立光可望走出利空帶動下，今日指數有機會做小幅反彈上攻，可留意蘋概股與光學類股表現，而昨日國際油價攀高，二線塑化類股預期也有表現機會，且政府政策推用電大戶需使用一定比例再生能源，可望讓綠電相關類股成為今日的櫃買焦點。

邱鼎泰分析，目前指數需守住 10700 點，若跌破 10700 點將不利於多頭，今日股價若能回穩，下周大盤有機會在 10700 點至 10800 間高檔震盪整理。