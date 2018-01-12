【統一證券】盤前分析－良性拉回無礙多方，逢低擇優偏多操作



◆盤勢分析

美國企業進入重點財報公布期、台灣數家重量級公司也將展開密集法說會、可望釋出利多消息，加上技術面維持強勢下，後市表現仍有望續創新高。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分。美國能源信息署 EIA 公布當周原油庫存減少 494.8 萬桶，大於先前預期的減少 375 萬桶，原油庫存已經呈現連續第八周下降，原油產量也降至逾兩個月新低，使油價再度走高；美系外資並發布報告指出，今年油價的長多趨勢可能延續至 80 美元的水準。此除了對美國的能源類股有正面效益外，同樣也將帶動塑化產品強烈的漲價預期心理，進而拉動包括台塑四寶等塑化產業的報價及出貨提升，有利於類股後勢表現。

第二、中國國務院總理李克強於金邊出席會議時指出，2017 年中國 GDP 預計成長 6.9% 左右，大城市失業率創數年來最低，財政收入也明顯好轉，將避免短期強烈刺激，並持續穩定降低企業槓桿，著力於供給側結構性改革。在官方繼發布 12 月 PPI 年增 4.9% 優於市場預期後，官方 GDP 數據表現也高於市場預測，加上現階段市場資金流動性偏向寬鬆，將有利於陸股整體多頭氣氛。

第三、技術面觀察。昨日台股短暫回測 10 日均線後守穩，成交量能略有縮減，明顯為創高後整理格局，支撐力道強勢，且外資仍偏多操作，短期拉回宜視為良性修正，應趁低擇優偏多佈局。

第四、昨日盤面觀察。在數字加密貨幣熱度節節升高帶動下，板卡族群個股走勢持續強勁，技嘉、撼訊、映泰均漲停作收，微星也大漲 5.2%；在資金持續流入傳產下，鋼鐵股延續數日強勢格局，包括世紀鋼、中鋼構、新鋼皆大漲超 8%；被動元件廠在龍頭廠國巨的漲價效應帶動下，供應鏈個股包括禾伸堂、光頡、九豪、鈺邦等昨日均股價表現不俗。

