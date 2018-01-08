0.25字頭可期？日圓又見新低 台幣1元換3.8日圓

美元走弱，讓亞洲貨幣在 2018 年一開始即鋒頭嶄露，其中新台幣漲勢更是兇猛，上周五 5 日盤中升破 29.5 元，雖然收盤拉回 29.523 元作收，但 2018 年短短 4 個交易日就升值 1%。即便休息二天，新台幣兌美元今日早盤升勢依舊強勁，一開盤再度升破 29.5 元關卡，更一度觸 29.44 元，由於農曆新年將近，在新台幣資金需求大之下，市場預期新台幣仍有升值壓力。

也由於新台幣大幅升值，而日圓近日回貶至 113 價位，目前日圓仍在 113.1 日圓兌 1 美元震盪，也使得日圓兌新台幣換匯價再創 2 年半新低，台銀今日早盤日圓現鈔賣出價數度來到 0.263 元，新台幣 1 元已可換到 3.8023 日圓現鈔，若與 2017 年 12 月 29 日台銀日圓賣出封關價 0.2668 元相較，今年以來日圓換匯價已貶值了 1.42%。

若與 2017 年與 9 月 8 日的日圓換匯高點 0.2811 元相較，當時新台幣 1 元換 3.5575 日圓，即 4 個月內日圓換匯價就貶值了 6.4%。若以換新台幣 5 萬元來說，在當時只能換到 17 萬 7873 日圓，現在則可以換到 19 萬 0114 日圓，相差了 1 萬 2241 日圓、約新台幣 3219 元，如果是選擇網銀換匯因還有優惠，甚至換匯價直逼「0.25」字頭，也有不少哈日族期待「0.25」字頭的出現。

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