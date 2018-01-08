〈日圓狂貶〉主要亞幣中台幣最強 台三大產業最有利

新台幣升勢不止，今 (8) 日盤中最高一度來到 29.44 元續創波段新高，相較之下日圓、韓元又顯得更便宜，其中，日圓兌台幣來到 0.2605 元附近，續創 2015 年 8 月中以來新低，隨著日圓越來越便宜，國內汽車整車、航空和旅行業者皆可望受惠。

從台銀牌告價格來看，最新日圓現金賣出價續降至 0.2632 元，與去年 8 月的波段高點 0.2799 元相比，等於新台幣 1 萬元可多換到 2265 日圓，國內眾多的哈日族都在觀察是否有機會看到 0.25 元的價位。

新台幣今 (2018) 年以來即維持強勁升值走勢，升幅多達 1%，今日以 29.48 元、升值 4.3 分開出後，最高衝上 29.44 元，較上周五創下的高點 29.476 元還高，盤中高低價差僅 7.9 分，升幅雖不到 0.1%，在主要亞幣中仍相對劇烈。

觀察主要亞幣，韓元今日貶幅逾 0.4%，星元貶逾 0.3%，日圓和泰銖貶 0.1% 左右。

外匯交易員指出，至下午 3 點新台幣匯率再度拉回 29.5 元關卡上，尤其目前主要亞幣趨於貶值，在台灣央行緊盯主要亞幣走勢之際，預料近期新台幣要一路強升甚至衝到 29 元大關的可能性並不高。